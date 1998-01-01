جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: شهادة لأسير من بلدة بيت أمر تعرض للتعذيب على يد قوات الاحتلال أثناء اعتقاله

الخميس 18 أكتوبر 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تعرض الأسير إيهاب عيسى العلامي (20 عاما) من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل للتعذيب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية اعتقاله التي تمت في تاريخ السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ونقلت محامية نادي الأسير الفلسطيني جاكلين فرارجة شهادته إثر زيارة أجرتها له في معتقل "عتصيون": "ان قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلته، الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب."

وفي حديثه عن تفاصيل عملية تعذيبه أفاد: "بأن جنود الاحتلال تعمدوا ضربه على رأسه بأعقاب البنادق وذلك بعد تقييده، ثم جرى اقتياده لاحقا إلى مستوطنة "كريات أربع" وهناك احتجز في "بركس" من الحديد، وقام جنديان بالتناوب بإلقاء الحجارة على وجهه وجسده."

وتابع الأسير في شهادته للمحامية: "انه تمكن وسط إلقاء الحجارة من نزع الغطاء من على عينيه، وبدأ بركل الحجارة بقدميه على الجنود الذين قاموا لاحقاً بشد القيود على يديه بطريقة وحشية حتى سالت الدماء منها، وازرقت، الأمر الذي اضطرهم لطلب الإسعاف له، إلا أنهم سرعان ما أعادوا شد القيود."

ولفت الأسير إلى أنه بقي محتجزا في "البركس" حتى الساعة العاشرة صباحا من دون طعام أو شراب ولم يُسمح له بقضاء حاجته، علما أن الأسير كان قد أجرى قبل اعتقاله عمليه جراحية في يده اليمنى.

وفي هذا الإطار قالت المحامية فرارجة إن آثار القيود لا تزال واضحة على الأسير العلامي، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين في "عتصيون" ارتفع إلى (22) معتقلا.

وتعقيبا على ذلك قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال صعّدت من عمليات التعذيب بحق المعتقلين خلال الآونة الأخيرة، لا سيما أثناء عمليات الاعتقال، مشيرا إلى أن ما نسبته 95% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي.

#نادي الأسير

أخبار ذات صلة

صور: استشهاد شاب بعد اعتقاله و 5 إصابات خلال مواجهات في بلدة تقوع

الأسير جرادات - أرشيفية

الجهاد الإسلامي يهدد بمواجهة مفتوحة مع إسرائيل في حال تعرض الأسير جرادات لأي أذى

الشهيد عزيز عويسات

هيئة الاسرى : الأسير عويسات تعرض للضرب المبرح من 10 سجانين قبل استشهاده

نادي الاسير- ارشيف

نادي الأسير: يستنكر تصريحات العجرمي ويطالب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويصيب اسيرا محررا بالرصاص اثناء محاولة اعتقاله

سجن - النمسا

السجن المؤبد لأسير محرر من قطاع غزة طلب اللجوء في النمسا

الأكثر قراءة اليوم

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله

واشنطن بوست: بن سلمان مرعوب وعسيري قد يكون “كبش الفداء” لإنقاذه من ورطة خاشقجي

صواريخ اليوم صناعة غزية.. جيش الاحتلال ينفي موافقته على وقف اطلاق نار مع غزة

كيف علق المحللون الإسرائيليون على إطلاق الصواريخ من غزة ؟

يديعوت: طريقة اطلاق القذائف هذه المرة "غير مسبوقة"

المحكمة الدستورية تقرر راتب شهر عن كل سنة للعمال بغض النظر عن سنوات الخدمة

الاذاعة العبرية : حماس أبلغت مصر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد

الأخبار الرئيسية

غالانت : قواعد اللعبة مع حماس تغيرت بعد صواريخ الامس

5 اصابات بالرصاص خلال هجوم المستوطنين على قرية عوريف بنابلس

العالول - ارشيف

العالول: نأمل في تجاوب حماس مع دعوات انهاء الانقسام وبعضهم أغراه الحديث عن دولة ومينا

الاتحاد الاوروبي- ارشيف

"الإتحاد الأوروربي يهدد السلطة حال ايقاف التحويلات المالية إلى غزة"

كابينت- ارشيف

"الكابنيت"يقرر عودة الهدوء على حدود غزة وعدم الشروع في عملية عسكرية حاليا