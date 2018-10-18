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الاسلامية المسيحية تدين الاعتداء على مقبرة "دير جمال" بالقدس المحتلة

الخميس 18 أكتوبر 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الخميس الموافق 18/10/2018م، الاعتداء على مقبرة دير الرهبان السالزيان "دير جمال" بالقدس المحتلة، بتدنيس حرمة القبور والرموز الدينية داخل المقبرة، وكسر شواهد القبور وعددها 27 صليباً خرسانياً.

ومن جهته حمل الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى سلطات الاحتلال مسؤولية توفير الحماية للاماكن الدينية ودور العبادة، داعياً الى ضرورة وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الديانات.

يشار الى أن الدير كان تعرض بالأعوام السابقة للعديد من الاعتداءات من المستوطنين ومحاولات إحراق وخط شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه. حيث تعرض الدير لاعتداء مماثل في 27 أيلول 1981، كما تعرض الدير للتدنيس في آذار من العام 2014 حين كتبت شعارات معادية للمسيحية على جدرانه، واعتداء آخر في 9/1/2016م، بتكسير عشرات الصلبان بالمقبرة.

 
#الاسلامية المسيحية

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