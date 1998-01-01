الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام الجاري

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سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.45% خلال الربع الثالث 2018 مقارنة بالربع الثاني 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 126.43 خلال الربع الثالث 2018 مقارنة بـ 125.87 خلال الربع الثاني 2018 (سنة الأساس 2007 = 100)، وذلك بحسب بيان صادر اليوم الخميس، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 0.58%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 123.47 خلال الربع الثالث 2018 مقارنة بـ 122.75 خلال الربع الثاني 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً مقداره 0.62%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 128.29 خلال الربع الثالث 2018 مقارنة بـ 129.08 خلال الربع الثاني 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

وسجلت أسعار منتجات صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 4.28%، خلال الربع الثالث 2018 مقارنة بالربع الثاني 2018.

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.53%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.49%، ونشاط المشروبات بنسبة 2.84%، ونشاط منتجات الألبان بنسبة 2.24%، ونشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 1.66%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.43%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط المنسوجات بمقدار 3.69%، ونشاط الملابس الجاهزة بمقدار 2.59%، ونشاط الاسمنت والجير والجبس بمقدار 1.30%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 0.34%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 2.32%، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 3.90%، وأسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 2.25%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.52%، في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 3.83%، حيث انخفضت أسعار الحيوانات الحية بمقدار 5.41%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.95%، خلال الربع الثالث 2018 مقارنة بالربع الثاني 2018.