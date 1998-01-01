ترامب: لا أريد أن أتخلى عن السعودي بسبب خاشقجي

الرياض /وكالات/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز بزنس"، إنه لا يريد التخلي عن السعودية رغم المخاوف المستمرة بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعرب ترامب مرارا عن آماله بأن لا يكون الزعماء السعوديون مشاركين في اختفائه.

وقال الرئيس الأمريكي عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخلى عن حليفتها في الخليج: "لا أريد أن أفعل ذلك".

كما أعلن الرئيس الأمريكي أنّ بلاده بحاجة إلى السعودية في الحرب على الإرهاب، في حين ينتقد المجتمع الدولي الرياض بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول.

وقال ترامب: "نحن بحاجة إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب، وفي كل ما يحدث في إيران وأماكن أخرى".

وأكد في السياق أنه لا يعمل على توفير غطاء للسعودية بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه طلب من تركيا تسجيلات صوتية ومصورة بشأن اختفاء خاشقجي.

وأفاد ترامب، متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض، بأن واشنطن طلبت من تركيا تسجيلات صوتية ومصورة ربما تكون لديها، فيما يتصل باختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

ورد ترامب على انتقادات مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري، الذي ينتمي له، والديمقراطي طالبوا بإجراء قوي بعد اختفاء خاشقجي في وقت سابق هذا الشهر بعد دخوله القنصلية السعودية في تركيا.

وقال ترامب: "نأمل في حل الأمر.. أن نكتشف ما حدث.. سنعرف الحقيقة"، مضيفا: "آمل أن الملك وولي عهده لم يكونا على علم بشأنه هذا عامل كبير بالنسبة لي".

وتساءل ترامب لماذا تتخذ الولايات المتحدة إجراءات طالب بها بعض المشرعين مثل وقف مبيعات السلاح الأمريكية للسعودية، قائلا إن الرياض يمكن ببساطة أن تتحول إلى دول أخرى لشراء العتاد العسكري.

وتصاعدت الضغوط على السعودية لتقديم إجابات بخصوص خاشقجي في الوقت الذي عقد فيه وزير الخارجية مايك بومبيو اجتماعات في الرياض وأنقرة بشأن القضية.