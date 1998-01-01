جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ترامب: لا أريد أن أتخلى عن السعودي بسبب خاشقجي

الخميس 18 أكتوبر 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لا أريد أن أتخلى عن السعودي بسبب خاشقجي



الرياض /وكالات/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز بزنس"، إنه لا يريد التخلي عن السعودية رغم المخاوف المستمرة بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعرب ترامب مرارا عن آماله بأن لا يكون الزعماء السعوديون مشاركين في اختفائه.

وقال الرئيس الأمريكي عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخلى عن حليفتها في الخليج: "لا أريد أن أفعل ذلك".

كما أعلن الرئيس الأمريكي أنّ بلاده بحاجة إلى السعودية في الحرب على الإرهاب، في حين ينتقد المجتمع الدولي الرياض بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول.

وقال ترامب: "نحن بحاجة إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب، وفي كل ما يحدث في إيران وأماكن أخرى".

وأكد في السياق أنه لا يعمل على توفير غطاء للسعودية بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه طلب من تركيا تسجيلات صوتية ومصورة بشأن اختفاء خاشقجي.

وأفاد ترامب، متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض، بأن واشنطن طلبت من تركيا تسجيلات صوتية ومصورة ربما تكون لديها، فيما يتصل باختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

ورد ترامب على انتقادات مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري، الذي ينتمي له، والديمقراطي طالبوا بإجراء قوي بعد اختفاء خاشقجي في وقت سابق هذا الشهر بعد دخوله القنصلية السعودية في تركيا.

وقال ترامب: "نأمل في حل الأمر.. أن نكتشف ما حدث.. سنعرف الحقيقة"، مضيفا: "آمل أن الملك وولي عهده لم يكونا على علم بشأنه هذا عامل كبير بالنسبة لي".

وتساءل ترامب لماذا تتخذ الولايات المتحدة إجراءات طالب بها بعض المشرعين مثل وقف مبيعات السلاح الأمريكية للسعودية، قائلا إن الرياض يمكن ببساطة أن تتحول إلى دول أخرى لشراء العتاد العسكري.

وتصاعدت الضغوط على السعودية لتقديم إجابات بخصوص خاشقجي في الوقت الذي عقد فيه وزير الخارجية مايك بومبيو اجتماعات في الرياض وأنقرة بشأن القضية.

#ترامب #السعودية #خاشقجي

أخبار ذات صلة

خاشقجي وخطيبته

ترامب : أريد إحضار خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض وسنعرف الحقيقة

جمال خاشقجي - ارشيف

كندا قلقة على مصير الصحفي السعودي خاشقجي

خاشقجي

أنقرة تستدعي القائم بالأعمال السعودي للسؤال عن خاشقجي

اسطنبول : خاشقجي السعودي دخل تركيا فخرج القس الأمريكي

ترامب وسلمان - ارشيف

ترامب يحذّر من التسرّع في استنتاجات مقتل خاشقجي

ترامب يهاتف الملك سلمان لبحث أزمة خاشقجي

الأكثر قراءة اليوم

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله

واشنطن بوست: بن سلمان مرعوب وعسيري قد يكون “كبش الفداء” لإنقاذه من ورطة خاشقجي

صواريخ اليوم صناعة غزية.. جيش الاحتلال ينفي موافقته على وقف اطلاق نار مع غزة

كيف علق المحللون الإسرائيليون على إطلاق الصواريخ من غزة ؟

يديعوت: طريقة اطلاق القذائف هذه المرة "غير مسبوقة"

المحكمة الدستورية تقرر راتب شهر عن كل سنة للعمال بغض النظر عن سنوات الخدمة

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لرد أوسع ضد قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

العالول - ارشيف

العالول: نأمل في تجاوب حماس مع دعوات انهاء الانقسام وبعضهم أغراهم الحديث عن دولة وميناء

الاتحاد الاوروبي- ارشيف

"الإتحاد الأوروربي يهدد السلطة حال ايقاف التحويلات المالية إلى غزة"

كابينت- ارشيف

"الكابنيت"يقرر عودة الهدوء على حدود غزة وعدم الشروع في عملية عسكرية حاليا

الحمدالله: لن نقايض وطننا وثوابتنا بالمال السياسي وسنفشل مخططات صفقة القرن

كتائب القسام - ارشيف

الاذاعة العبرية : حماس أبلغت مصر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد