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أكرم الرجوب يدين هدم جرافات الاحتلال مسكنا في خربة أم المراجم جنوب نابلس

الخميس 18 أكتوبر 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس/سما/

دان محافظ محافظة نابلس أكرم الرجوب هدم جرافات الاحتلال فجر اليوم مسكنا في خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس.

وقال الرجوب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس ،ان ما يجري هو تنفيذ لسياسة اليمين المتطرف التي تقودها الحكومة الاسرائيلية وتدعمها من خلال توفير الأموال والحماية لقطعان المستوطنين لإقامة مستوطنات جديدة على قمم الجبال والمناطق غير المأهولة بالسكان.

وشدد الرجوب على ضرورة التواجد واعادة اعمار الأراضي ذات المساحات المفتوحة والا سيتم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، مشيرا الى اهمية وجود خطة وطنية من الكل الفلسطيني موحدة خلف القيادة السياسية في هذه الظروف من اجل مواجهة المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

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