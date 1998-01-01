جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فلسطين تشارك بدورة التحكيم الإلكتروني في "المواي تاي"

الخميس 18 أكتوبر 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك بدورة التحكيم الإلكتروني في "المواي تاي"



رام الله / سما /

اختتم اتحاد "المواي تاي"، مشاركته في دورة التحكيم الإلكتروني، التي أقيمت في الإمارات، وبدأت فعالياتها في الحادي عشر من الشهر الجاري وتواصلت حتى 14 من نفس الشهر، بإشراف الاتحاد الدولي.

وشارك في الدورة 72 حكماً من دول عربية عدة، كالأردن، والعراق، والسعودية، والبحرين، والمغرب، وفلسطين بالإضافة إلى البلد المضيف.

ومثل فلسطين كل من: شاكر الشروف، نائب رئيس اتحاد المواي تاي، ومحمد الشلة، رئيس لجنة الحكام في المحافظات الشمالية، والحكمان: عدنان الحصري، وحذيفة أبو الحج.

وحاضر في الدورة، رئيس لجنة الحكام في أوروبا، غنتر بلانك، وآبي نلسون، والخبير العربي حسن السوداني، وتمحورت الدورة حول آلية تطبيق التحكيم الإلكتروني، وأهميته في إدارة المنافسات.

وثمن الشروف جهود الاتحاد الإماراتي للمواي تاي وحرصه على تنظيم الدورة، مشيراً الى انها اتسمت بدرجة عالية من المنهجية، وأثنى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، خاصة رئيس الاتحاد عبد الله النيادي، والمدير التنفيذي طارق المهيري.

ولفت الشروف إلى أن النيادي ثمن مشاركة فلسطين وباقي الوفود العربية، منوهاً إلى أن الاتحاد الإماراتي سيبقى على تواصل مع نظيره الفلسطيني بكل ما يتعلق بتطور اللعبة على الساحتين: المحلية والعربية.

#فلسطين #المواي تاي

أخبار ذات صلة

اتحاد المواي تاي يعلن عن تأجيل بطولة الشهيد ياسر عرفات الدولية

860x484 (1)

فلسطين تشارك في بطولة الشرق الأوسط للخيول

860x484

فلسطين تشارك ببطولة غرب آسيا لأندية كرة الطاولة

860x484 (1)

فلسطين تشارك في دورة حكام النخبة الآسيوية

فلسطين تشارك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الآسيوية في إندونيسيا

فلسطين تشارك لأول مرة في سباق «ألبها» الدولي للسيارات

الأكثر قراءة اليوم

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله

واشنطن بوست: بن سلمان مرعوب وعسيري قد يكون “كبش الفداء” لإنقاذه من ورطة خاشقجي

صواريخ اليوم صناعة غزية.. جيش الاحتلال ينفي موافقته على وقف اطلاق نار مع غزة

كيف علق المحللون الإسرائيليون على إطلاق الصواريخ من غزة ؟

يديعوت: طريقة اطلاق القذائف هذه المرة "غير مسبوقة"

المحكمة الدستورية تقرر راتب شهر عن كل سنة للعمال بغض النظر عن سنوات الخدمة

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لرد أوسع ضد قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

العالول - ارشيف

العالول: نأمل في تجاوب حماس مع دعوات انهاء الانقسام وبعضهم أغراهم الحديث عن دولة وميناء

الاتحاد الاوروبي- ارشيف

"الإتحاد الأوروربي يهدد السلطة حال ايقاف التحويلات المالية إلى غزة"

كابينت- ارشيف

"الكابنيت"يقرر عودة الهدوء على حدود غزة وعدم الشروع في عملية عسكرية حاليا

الحمدالله: لن نقايض وطننا وثوابتنا بالمال السياسي وسنفشل مخططات صفقة القرن

كتائب القسام - ارشيف

الاذاعة العبرية : حماس أبلغت مصر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد