فلسطين تشارك بدورة التحكيم الإلكتروني في "المواي تاي"

رام الله / سما /

اختتم اتحاد "المواي تاي"، مشاركته في دورة التحكيم الإلكتروني، التي أقيمت في الإمارات، وبدأت فعالياتها في الحادي عشر من الشهر الجاري وتواصلت حتى 14 من نفس الشهر، بإشراف الاتحاد الدولي.

وشارك في الدورة 72 حكماً من دول عربية عدة، كالأردن، والعراق، والسعودية، والبحرين، والمغرب، وفلسطين بالإضافة إلى البلد المضيف.

ومثل فلسطين كل من: شاكر الشروف، نائب رئيس اتحاد المواي تاي، ومحمد الشلة، رئيس لجنة الحكام في المحافظات الشمالية، والحكمان: عدنان الحصري، وحذيفة أبو الحج.

وحاضر في الدورة، رئيس لجنة الحكام في أوروبا، غنتر بلانك، وآبي نلسون، والخبير العربي حسن السوداني، وتمحورت الدورة حول آلية تطبيق التحكيم الإلكتروني، وأهميته في إدارة المنافسات.

وثمن الشروف جهود الاتحاد الإماراتي للمواي تاي وحرصه على تنظيم الدورة، مشيراً الى انها اتسمت بدرجة عالية من المنهجية، وأثنى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، خاصة رئيس الاتحاد عبد الله النيادي، والمدير التنفيذي طارق المهيري.

ولفت الشروف إلى أن النيادي ثمن مشاركة فلسطين وباقي الوفود العربية، منوهاً إلى أن الاتحاد الإماراتي سيبقى على تواصل مع نظيره الفلسطيني بكل ما يتعلق بتطور اللعبة على الساحتين: المحلية والعربية.