اتحاد كرة القدم سيناقش رعاية الدوري الممتاز في اجتماعه المقبل برام الله

رام الله / سما /

بحث مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة واللجنة الممثلة لأندية الدرجة الممتازة آلية توفير رعاية لبطولة الدوري العام وذلك في لقاء جرى بينهما بمقر الاتحاد، حيث أكد الطرفان على استمرار النشاط والدوري العام وذلك من منطلق المسؤولية تجاه المنظومة الرياضية.

وبدوره، أكد اتحاد الكرة على تفهمه الكامل لمطالب الأندية والظروف الصعبة التي تعيشها إدارات الأندية لا سيما الاستحقاقات المادية اللازمة لتغطية نفقات المشاركة في البطولات الرسمية.

وشدد على تأكيد اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة بالالتزام بالاستحقاقات المالية للأندية بعد اعتذار الشركة الراعية- الوطنية عن رعاية دوري المحترفين والدرجة الممتازة، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة هذه الالتزامات خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد في رام الله.

من جانبها، أبدت اللجنة تقديرها لمجلس إدارة الاتحاد على دعمه الكبير للأندية من خلال توفير منحة الرئيس محمود عباس من خلال المجلس الأعلى للشباب والرياضة وحرصه الدائم على توفير الرعاية الخاصة لبطولة الدوري الممتاز.