خدمات البريج يتصدر دوري كرة اليد

وكالات / سما /

انتزع فريق كرة اليد بنادي خدمات البريج صدارة بطولة دوري جوال بكرة اليد بفوزه على نظيره اتحاد دير البلح بنتيجة 23-28، ذلك في ختام الجولة الثالثة، وذلك على صالة سعد صايل.

ورفع البريج رصيده الى ٦ نقاط، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة الرابعة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف خدمات النصيرات وجمعية الصلاح.

جاءت المباراة مثيرة وقوية، وتقدم الاتحاد بإحراز 4 اهداف، قبل أن يعود لاعبو البريج لأجواء اللقاء، واستمر الشوط سجالاً، حتى سيطر لاعبو البريج على النتيجة، فتمكنوا من انهاء الشوط الأول لمصلحتهم بفارق بسيط بنتيجة 14-12.

وفي الشوط الثاني، بقي البريج محافظاً على فارق الأهداف، بفضل خبرة وسرعة لاعبيه في خطف الكرات واللعب على الهجمات السريعة، بينما حاول لاعبو الاتحاد الحد من انطلاقهم غير أن البريج تمكن من حسم نتيجة الشوط الثاني 19-16.

قاد اللقاء: محمد برهوم، وسمير إسماعيل، مسجل خالد هارون وميقاتي محمد جابر.