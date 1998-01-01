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وزارة الصحة: تم بناء 40% من مستشفى دورا الحكومي وسيكون جاهزاً خلال عام

الخميس 18 أكتوبر 2018 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم بناء 40% من مستشفى دورا الحكومي، حيث سيكون جاهزاً خلال عام من اليوم.

                                 

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مساحة المستشفى ستكون حوالي 6000 متر مربع، وسيتكون البناء من 4 طبقات.

وسيخدم مستشفى دورا الحكومي أكثر من 200 ألف نسمة، فيما سيخفف بناؤه -إضافة إلى مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول- الضغط على مستشفى الخليل الحكومي، وسيساهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في محافظة الخليل.

                  

وسيحتوي المستشفى على طوابق التسوية وتضم الخدمات العامة والمساندة للمستشفى من مستودعات ومطابخ وغرف صيانة وغيرها، والطابق الأرضي مخصص للطوارئ، والعيادات الخارجية، ومختبرات، وصيدلية، وقسم اشعة، وقسم استقبال، والطوابق العليا منامات للرجال والنساء، وقسم ولادة، وقسم عمليات، والعناية مكثفة، وقسم اطفال، وحاضنات اطفال، إضافة الى ادارة المستشفى.

يشار إلى أنه وببناء مستشفى دورا الحكومي ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول فإن عدد المستشفيات الحكومية في محافظة الخليل سيرتفع إلى 5 مستشفيات.

وكان رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله قد وضع حجري الأساس لمستشفى الرئيس محمود عباس بحلحول ومستشفى دورا الحكومي في محافظة الخليل في العاشر من شباط من العام 2015، فيما سلمت وزارة الصحة أرض المستشفى للشركة التي رسا عليها عطاء البناء بداية العام الحالي.

#وزارة الصحة

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