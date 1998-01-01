بنك القدس يستثمر في شركة إكسبرتس للحلول المتكاملة

رام الله/سما/

قام بنك القدس بإستثمار أسهم في شركة اكسبرتس إحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة في تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم تضمنت إتفاق الطرفين على دخول بنك القدس كشريك إستراتيجي، وإستحوذه على 35% من أسهم الشركة والتي ينتج عنها رفع رأس المال العام للشركة وبالتالي توطيد العلاقة بين الطرفين بمختلف المجالات الأمر الذي يؤدي إلى تطوير أعمال الشركة وفتح السوق الخارجي له وإستثمار العقول من الخرجين الجدد.

جرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر البنك في رام الله يوم الثلاثاء الماضي ووقعها عن بنك القدس الرئيس التنفيذي السيد صلاح هدمي وعن جانب اكسبرتس وقعها رئيس مجلس الإدارة السيد مصطفى سلامة بحضور السيد زيد جراب مدير دائرة التخطيط الإستراتيجي لبنك القدس.

هدمي وخلال التوقيع قال"يسعى البنك من خلال هذه الشراكة إلى إنتاج أذرع إستثمارية في القطاعات الحيوية التي تمتلك قدرة كاملة على النمو، كما يسعى إلى تعزيز وترسيخ موقعه القيادي في فلسطين الذي يعمل فيه، الأمر الذي يعود إلى دعم و تفعيل أداء الاقتصاد عموماً، كما أكد هدمي أن البنك يهدف من هذه الشراكة إلى توفير الدعم اللازم للشركة وحوكمتها المؤسسية لتعزيز صمودها إزاء التحديات التي تواجهها بيئة الأعمال في المنطقة".

بدوره قال سلامة " نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع البنك القدس؛ حيث إذ كان البنك شريكاً رئيسياً لنا في عملياتنا فأنه من شأن هذا الاستثمار تطوير أعمال الشركة وفتح آفاق جديدة كما أنه نستطيع من خلال هذه الشراكة أن نوجه رسالة إيجابية حول إمكانيات نمو الاقتصاد المحلي.

يذكر أن بنك القدس يحرص منذ بداية انطلاقه في السوق المحلي على الإستثمار والإستحواذ بفعالية في الشركات والمؤسسات ذات الطروحات التفاعلية والتي لها مساس مباشر بالقطاع المصرفي، ومن هنا جاء إستثمار البنك في شركة إكسبرتس لحلول المتكاملة.