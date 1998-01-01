قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين، وفتشت منازل خلال اقتحامها مدينة الخليل وعدة بلدات في المحافظة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة بيت عوا غربا، واعتقلت المواطنين أنس النجار، ومراد رياض السويطي، ونقلتهما لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تفوح غرب الخليل، وداهمت عدة منازل تعود لعائلة الطردة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما ألقى مستوطنون ملابس قديمة قرب مسجد النبي يونس في بلدة حلحول شمال المدينة ولاذوا بالفرار.