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الجبهة الداخليّة الإسرائيلية تقرر إزالة كافة "القيود" في مستوطنات غلاف غزة

الخميس 18 أكتوبر 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الداخليّة الإسرائيلية تقرر إزالة كافة "القيود" في مستوطنات غلاف غزة



القدس/سما/

قررت ما تسمى الجبهة الداخليّة الإسرائيلية اليوم الخميس، إزالة كافة "القيود" في مستوطنات غلاف غزة.

وجاء القرار في أعقاب "التقييمات التي أجراها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث تقرر رفع جميع القيود المفروضة على سكان غلاف غزة والعودة للروتين التام وافتتاح المدارس.

ووفقاً للقناة 14، فإن ما يسمى رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة، "في حالة يأس" , قائلين:"انقضت الليلة ليتم إبلاغنا بالعودة إلى الروتين كما لو أن صاروخين لم يتم إطلاقهما أمس إلى "بئر سبع وغوش دان"، فقدنا الردع وغزة لا تزال تتحكم في حياتنا.

وكان اجتماع الكابينيت انتهى في وقت متأخّر صباح اليوم، دون الخروج بتصريح رسمي أو تسريبات للإعلام، على أن يصدر في وقت لاحق بيان مقتضب.

 

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