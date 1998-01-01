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الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من طولكرم

الخميس 18 أكتوبر 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اسيرين محررين من محافظة طولكرم.

وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر وليد عصام عصفور "العالول" (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله في مخيم نور شمس شرق طولكرم. كما اعتقلت الاسير المحرر منذر محمد منصور عاشور (30 عاما )، من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.

وشهدت محافظة طولكرم فجر اليوم، اقتحامات لدوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة، شملت ضواحي ارتاح جنوب المدينة واكتابا شرقها وشويكة شمالها، إلى جانب مخيم نور شمس وبلدة بلعا شرق طولكرم، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط في الأحياء والأزقة والأراضي والتلال المحيطة بها.

وقال شهود عيان من ضاحية شويكة ، إن قوات الاحتلال اقتحمت حارة النعالوة بالضاحية، وألصقت منشورات على جدران المنازل، تحمل صور الشاب أشرف نعالوة، الذي يدعي الاحتلال تنفيذه عملية اطلاق نار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت في السابع من الشهر الجاري، تحذر فيها المواطنين من تقديم أي مساعدة له وتتوعدهم بالعقاب والمحاسبة وتهددهم بالسجن وهدم منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء وفاء مهداوي والدة نعالوة من منزلها، وتم نقلها إلى مركز تحقيق الجلمة تمهيدا لتقديمها للمحاكمة اليوم الخميس.

#الاحتلال

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