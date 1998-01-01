السعودية تنفي لقاء رئيس هيئة الأركان بمسؤول عسكري إسرائيلي

الرياض - وكالات -

نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء رئيس هيئة الأركان العامة برئيس الأركان الإسرائيلي.

وأكد المصدر في بيان «عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت»، مردفاً: «الصحيح أن الرويلي شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد في قاعدة أندروز الجوية بالعاصمة الأميركية واشنطن لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف بمشاركة 81 دولة خلال الفترة من 15-16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي».

وأضاف: «تخلل الاجتماع عشاء رسمي لجميع المشاركين على شرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، وتبعه في اليوم التالي المؤتمر الرئيس في قاعدة أندروز الجوية، وهذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم خلال الاجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين».