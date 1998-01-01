تقدير موقف سياسي راهن.. ناصر الياقاوي

بقراءة سريعة لمخرجات كبينت الحكومة الإسرائيلية (المصغرة) بعد 5 ساعات من الاجتماع الطارئ لبحث التوترعلى جبهة غزة ، وآلية الرد ، قرر المجلس /

- عودة مستوطني غلاف غزة للحياة الطبيعيةوكأن شيئ لم يحدث ؟

- منع الوزراء من الخروج للإعلام والحديث عن تفاصيل او معلومات عما اتفقوا عليه

كفلسطيني وانطلاقا من خبراتنا السابقة بغدر الصهاينة ، وبعد قرائتنا لرزمة من التهديدات اليمينية المتطرفة خلال الأيام والساعات الأخيرة ، أصبحنا لا نأمن من غدرهم ، نعم نحن لم نتوقع حرب بمفهومها التقليدي ولكن نري أن الاحتلال ربما يقوم بالتالي :

- اغتيال بعض من رجالات المقاومة الفلسطينية، بشكل خبيث

- انتقاء بعض مواقع وضربها إرضاء لغلاة المتطرفين

- التعامل مع مسيرات العودة بشكل اكثر قسوة

- تشديد الخناق والحصار على المعابر وحركة بعض السلع الداخلة والخارجة من وإلى غزة

- ملاحقة الصيادين وحصرهم فى إطار ضيق ...

وبعد سلسلة الغدر الصهيونية، قد تشهد غزة حراك بعض الدويلات والشخصيات الوظيفية المكلفة بإطفاء الحرائق على نقتها الخاصة كجزء من ورق اعتماد بقائها ، ويعود المسلسل الأول بنفس السيناريوهات المرسومة لتكسب إسرائيل عامل الوقت لتحقيق مآربها الكبري التى رسمتها منذ نجاحها فى صنع الانقسام