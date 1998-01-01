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تقدير موقف سياسي راهن.. ناصر الياقاوي

الخميس 18 أكتوبر 2018 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقدير موقف سياسي راهن.. ناصر الياقاوي



بقراءة سريعة لمخرجات كبينت الحكومة الإسرائيلية (المصغرة) بعد 5 ساعات من الاجتماع الطارئ لبحث التوترعلى جبهة غزة ، وآلية الرد ، قرر المجلس / 
- عودة مستوطني غلاف غزة للحياة الطبيعيةوكأن شيئ لم يحدث ؟
- منع الوزراء من الخروج للإعلام والحديث عن تفاصيل او معلومات عما اتفقوا عليه
كفلسطيني وانطلاقا من خبراتنا السابقة بغدر الصهاينة ، وبعد قرائتنا لرزمة من التهديدات اليمينية المتطرفة خلال الأيام والساعات الأخيرة ، أصبحنا لا نأمن من غدرهم ، نعم نحن لم نتوقع حرب بمفهومها التقليدي ولكن نري أن الاحتلال ربما يقوم بالتالي :
- اغتيال بعض من رجالات المقاومة الفلسطينية، بشكل خبيث 
- انتقاء بعض مواقع وضربها إرضاء لغلاة المتطرفين 
- التعامل مع مسيرات العودة بشكل اكثر قسوة 
- تشديد الخناق والحصار على المعابر وحركة بعض السلع الداخلة والخارجة من وإلى غزة
- ملاحقة الصيادين وحصرهم فى إطار ضيق ...
وبعد سلسلة الغدر الصهيونية، قد تشهد غزة حراك بعض الدويلات والشخصيات الوظيفية المكلفة بإطفاء الحرائق على نقتها الخاصة كجزء من ورق اعتماد بقائها ، ويعود المسلسل الأول بنفس السيناريوهات المرسومة لتكسب إسرائيل عامل الوقت لتحقيق مآربها الكبري التى رسمتها منذ نجاحها فى صنع الانقسام

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