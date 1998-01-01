جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

ظاهرة الإدمان مشكلة مجتمع تستوجب يقظة الجميع.. حنا عيسى

الخميس 18 أكتوبر 2018 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظاهرة الإدمان مشكلة مجتمع تستوجب يقظة الجميع.. حنا عيسى



إن الإدمان ظاهرة غريبة على مجتمعنا، وإن انتشار المخدرات بين قطاع الشباب الذي كان بعيداً كل البعد عن هذه الآفة لأمر يحتاج الى انتفاضة كل المؤسسات في المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة وتقصي اسبابها تمهيداً لوضع مخطط لاجتثاث منابعها الاولى.

فالمخدرات لعنة تصيب الفرد وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة تلحق بوطنه، لان تأثير المخدرات على الاسرة ينعكس على المجتمع الذي تمثل الاسرة خلية من خلاياه.

وهنا لابد من التنويه، على ان غياب دور البيت وضياع السلطة الابوية من اكبر العوامل التي تدفع الشباب الى الانحراف وتعاطي المخدرات. فقد اتضح من الدراسات المختلفة ان هناك علاقة بين انهيار السلطة الابوية وازدياد نسبة السلوك الجانح الذي يعد تعاطي المخدرات احد صوره. وكثيراً ما لوحظ ان اسرة المدمن مفككة ومنهارة بسبب الطلاق او الوفاة او الهجرة، وتعاني غالباً من عداء داخلي وصراع بين افرادها.

وفي معظم اسر المدمنين يكون الاب غائباً معظم الوقت ولا يمارس الا دوراً هامشياً في حياة الاسرة. ان الرعاية والرقابة والنصح والتوجيه تبدأ من الاسرة حيث ينبغي ان يراقب الاب ابنه ويتعرف على اصدقائه وعلى الاماكن التي يرتادها. يراقب مواعيد نومه وسهره ويتابع علاقته بافراد الاسرة ويراقب الاوجه التي ينفق فيها مصروفه وهكذا فان رقابة الوالدين وحسن توجيههما هو حجر الأساس في منع الخطر قبل وقوعه.

فوجود الابوين بجوار الابناء ووجود اسرة قوية مترابطة وخاصة في سن البلوغ له اهمية بالغة في احساسهم بالامن والامان والشعور بالامل وعدم الهرب من الواقع المؤلم باللجوء الى المخدرات. ثم ان الاسرة لها دور هام في غرس القيم الدينية والمثل العليا في نفوس ابنائها ولن تنجح الاسرة في القيام بهذا الدور الا اذا كان الابوان قدوة طيبة في السلوك والحرص على القيم والقدرة على زرع الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية في نفوس الابناء.

ومن الضروري كذلك التنويه اليه على ان تضطلع المؤسسات التربوية بدور اكبر في الرقابة والتعاون مع البيت والقيام بحل مشكلات التلاميذ اولاً بأول. وان تعيد الى الاذهان ذلك النمط في العلاقة الابوية بين المعلم وتلاميذه. تلك العلاقة المبنية على الشفقة والحب والقدرة.

واخيراً، يمكن القول ان الملامح الرئيسية السياسة العامة لمواجهة مشكلة المخدرات يجب ان تتمثل في مجال التوعية وخاصة التوعية الدينية ووسائلها، وذلك عن طريق تدريب القائمين بالوعظ والارشاد وعن طريق دورات تدريبية منتظمة لهم يقوم شؤون التدريب فيها اناس متخصصون على درجة كاملة بكل ما يتعلق بالمخدرات والوقاية منها.

أخبار ذات صلة

مشكلة الكهرباء ،الجميع على حق ، الشعب هو الغلطان. د. سفيان ابو زايدة

عاطف ابو سيف - ارشيف

مجتمع استهلاكي ...د.عاطف أبو سيف

إيران وحماس والملف الفلسطيني:علاقات ومواقف تستوجب الإشادة والشكر.. د.احمد يوسف

مجتمع مع وقف التنفيذ..عصام يونس

ليس هناك مجتمع في غياب القيم! ...السيد يسين

ليس هناك مجتمع في غياب القيم! ...السيد يسين

التضامن الدولي حكومة ام مجتمع مدني/بقلم : محسن ابو رمضان

التضامن الدولي حكومة ام مجتمع مدني/بقلم : محسن ابو رمضان

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: بن سلمان مرعوب وعسيري قد يكون “كبش الفداء” لإنقاذه من ورطة خاشقجي

صواريخ اليوم صناعة غزية.. جيش الاحتلال ينفي موافقته على وقف اطلاق نار مع غزة

كيف علق المحللون الإسرائيليون على إطلاق الصواريخ من غزة ؟

يديعوت: طريقة اطلاق القذائف هذه المرة "غير مسبوقة"

المحكمة الدستورية تقرر راتب شهر عن كل سنة للعمال بغض النظر عن سنوات الخدمة

صواريخ جر شَكلّ...د. سفيان ابو زايدة

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لرد أوسع ضد قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الاوروبي- ارشيف

"الإتحاد الأوروربي يهدد السلطة حال ايقاف التحويلات المالية إلى غزة"

كابينت- ارشيف

"الكابنيت"يقرر عودة الهدوء على حدود غزة وعدم الشروع في عملية عسكرية حاليا

كتائب القسام - ارشيف

الاذاعة العبرية : حماس أبلغت مصر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد

مصر

الكشف عن الأسباب الحقيقية لمغادرة الوفد المصري غزة

عباس كامل

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله