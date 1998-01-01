صحة رام الله: مستشفى دورا الحكومي سيكون جاهزاً خلال عام

رام الله/سما/

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم بناء 40% من مستشفى دورا الحكومي، حيث سيكون جاهزاً خلال عام من اليوم.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مساحة المستشفى ستكون حوالي 6000 متر مربع، وسيتكون البناء من 4 طبقات.

وسيخدم مستشفى دورا الحكومي أكثر من 200 ألف نسمة، فيما سيخفف بناؤه الضغط على مستشفى الخليل الحكومي، إضافة إلى مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، وسيساهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في الخليل.

وسيحتوي المستشفى على طوابق التسوية وتضم الخدمات العامة والمساندة للمستشفى من مستودعات ومطابخ وغرف صيانة وغيرها، والطابق الأرضي مخصص للطوارئ، والعيادات الخارجية، ومختبرات، وصيدلية، وقسم اشعة، وقسم استقبال، والطوابق العليا منامات للرجال والنساء، وقسم ولادة، وقسم عمليات، والعناية مكثفة، وقسم اطفال، وحاضنات اطفال، إضافة الى ادارة المستشفى.