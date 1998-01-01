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اهم ما ورد في الاعلام العبري اليوم الخميس

الخميس 18 أكتوبر 2018 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اهم ما ورد في الاعلام العبري اليوم الخميس



القدس المحتلة/سما/


القناة 14 العبرية:
- قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تامر بالعودة للحياة الروتينية في غلاف غزة. 
- انتهاء جلسة مطولة للكابينت لمناقشة خيارات الردود على غزة، بدون الإفصاح عن نتائج تذكر. 
- تم إصدار تعليمات لوزراء الكابينت بعدم إجراء مقابلات في وسائل الإعلام حول محتويات الجلسة.


القناة 2 العبرية:
- قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت الليلة قرية الشويكة قضاء طولكرم، ووزعت تحذيرات على السكان لعدم مساعدة منفذ عملية باركان. 
- هدوء نسبي وحذر ساد الليلة منطقة غلاف غزة، والحدود مع القطاع، والجيش يلغي التعليمات الخاصة للسكان. 
- بعد جلسة استمرت 5 ساعات: التقديرات تشير إلى أن غالبية أعضاء الكابينت يدفعون باتجاه التوصل إلى تهدئة مع حماس بواسطة مصرية.


القناة 7 العبرية: 
- رئيس المجلس الإقليمي أشكول: مستعدون للتحمل الأعباء العسكرية لأي حملة على غزة، من أجل إعادة الهدوء. 
- عضو الكنيست حاييم يلين: غلاف غزة أصبح ملعبا لحركة حماس ووزراء الكابينت. 
- عودة الدوام بالمدارس والمؤسسات التعليمية ببئر السبع، ومستوطنات غلاف غزة.


هآرتس:
- المخابرات في أستراليا حذرت الحكومة الأسترالية من تداعيات نقل سفارتها من تا أبيب الى القدس. 
- نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي خاشقجي: القرار النهائي بيد البيت الأبيض. 
- المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن اللهجة القتالية الهجومية التي يستعملها ليبرمان، تعبر عن حالة ضغط سياسي شخصي، وتتناقض مع سياسات الجيش.

يديعوت: 
- وزارة الداخلية الإسرائيلية، ترسل مبلغ ٧ مليون شيكل لمستوطنات غلاف غزة، للتجهز لحالات الطوارئ في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.
- مدير عام مصلحة السجون الإسرائيلية، "عوفر كلينجر"، تطلب انهاء خدمتها حتى نهاية العام الجاري. 
- حالة الطقس: امطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، وموجة رعد في ساعات المساء.


معاريف: 
- لجنة الاخلاق بالكنيست توبخ وزير الجيش ليبرمان، بسبب نعته عضو الكنيسيت حنين الزعبي بلقب "مخربة". 
- رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة محبطون من نتائج اجتماع الكابينت: حماس ستواصل إدارة حياتنا. 
- تحذير امريكي للسعودية: يجب اجراء تحقيق فوري مع أعضاء القنصلية السعودية بتركيا.

يسرائيل هيوم: 
- سكان غلا غزة قضوا الليلة في الملاجئ، وانتهاء اجتماع الكابينت بدون نتائج. 
- تقارير عربية: المصريين غضبوا من حماس بسبب إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية. 
- نيكي هيلي بالأمم المتحدة: لا يوجد جولة اسمها فلسطين ونعارض تولية السلطة أي منصب بالأمم المتحدة.


والا العبري: 
- قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة، 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة. 
- تقارير فلسطينية: القائمين على مسيرات العودة قرروا تخفيض حدة التظاهرات على الحدود. 
- إصابة صياد فلسطيني بنيران سلاح البحرية، قبالة شواطئ مدينة غزة الليلة الماضية.

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