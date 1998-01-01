اهم ما ورد في الاعلام العبري اليوم الخميس

القدس المحتلة/سما/



القناة 14 العبرية:

- قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تامر بالعودة للحياة الروتينية في غلاف غزة.

- انتهاء جلسة مطولة للكابينت لمناقشة خيارات الردود على غزة، بدون الإفصاح عن نتائج تذكر.

- تم إصدار تعليمات لوزراء الكابينت بعدم إجراء مقابلات في وسائل الإعلام حول محتويات الجلسة.



القناة 2 العبرية:

- قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت الليلة قرية الشويكة قضاء طولكرم، ووزعت تحذيرات على السكان لعدم مساعدة منفذ عملية باركان.

- هدوء نسبي وحذر ساد الليلة منطقة غلاف غزة، والحدود مع القطاع، والجيش يلغي التعليمات الخاصة للسكان.

- بعد جلسة استمرت 5 ساعات: التقديرات تشير إلى أن غالبية أعضاء الكابينت يدفعون باتجاه التوصل إلى تهدئة مع حماس بواسطة مصرية.



القناة 7 العبرية:

- رئيس المجلس الإقليمي أشكول: مستعدون للتحمل الأعباء العسكرية لأي حملة على غزة، من أجل إعادة الهدوء.

- عضو الكنيست حاييم يلين: غلاف غزة أصبح ملعبا لحركة حماس ووزراء الكابينت.

- عودة الدوام بالمدارس والمؤسسات التعليمية ببئر السبع، ومستوطنات غلاف غزة.



هآرتس:

- المخابرات في أستراليا حذرت الحكومة الأسترالية من تداعيات نقل سفارتها من تا أبيب الى القدس.

- نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي خاشقجي: القرار النهائي بيد البيت الأبيض.

- المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن اللهجة القتالية الهجومية التي يستعملها ليبرمان، تعبر عن حالة ضغط سياسي شخصي، وتتناقض مع سياسات الجيش.

يديعوت:

- وزارة الداخلية الإسرائيلية، ترسل مبلغ ٧ مليون شيكل لمستوطنات غلاف غزة، للتجهز لحالات الطوارئ في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.

- مدير عام مصلحة السجون الإسرائيلية، "عوفر كلينجر"، تطلب انهاء خدمتها حتى نهاية العام الجاري.

- حالة الطقس: امطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، وموجة رعد في ساعات المساء.



معاريف:

- لجنة الاخلاق بالكنيست توبخ وزير الجيش ليبرمان، بسبب نعته عضو الكنيسيت حنين الزعبي بلقب "مخربة".

- رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة محبطون من نتائج اجتماع الكابينت: حماس ستواصل إدارة حياتنا.

- تحذير امريكي للسعودية: يجب اجراء تحقيق فوري مع أعضاء القنصلية السعودية بتركيا.

يسرائيل هيوم:

- سكان غلا غزة قضوا الليلة في الملاجئ، وانتهاء اجتماع الكابينت بدون نتائج.

- تقارير عربية: المصريين غضبوا من حماس بسبب إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

- نيكي هيلي بالأمم المتحدة: لا يوجد جولة اسمها فلسطين ونعارض تولية السلطة أي منصب بالأمم المتحدة.



والا العبري:

- قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة، 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة.

- تقارير فلسطينية: القائمين على مسيرات العودة قرروا تخفيض حدة التظاهرات على الحدود.

- إصابة صياد فلسطيني بنيران سلاح البحرية، قبالة شواطئ مدينة غزة الليلة الماضية.