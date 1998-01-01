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تحذيرات استرالية من نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

الخميس 18 أكتوبر 2018 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات استرالية من نقل سفارتها من تل أبيب للقدس



القدس/سما/

حذرت الاستخبارات الاسترالية الوزراء من التداعيات الخطيرة التي تترتب على نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس .

وحسب الوثيقة التي ارسلتها الاستخبارات للوزراء الاستراليين فان نقل السفارة سيجلب احتجاجات واضطرابات في الضفة الغربية وغزة.

وتابعت الوثيقة حسب ما نقلته صحيفة هارتس أن التغيير في السياسة الأسترالية في الشرق الأوسط سيجذب الانتباه الدولي".

وفي بيان صدر بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء سكوت موريسون أنه يدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، حذرت الوكالة من أن "أي بيان من الحكومة قد يثير احتجاجًا ضد مصالح استراليا في الشرق الاوسط .

كما حذرت الأجهزة من التصويت ضد الفلسطينيين في الأمم المتحدة.

 

 

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