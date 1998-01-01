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الحمدالله: لن نقايض وطننا وثوابتنا بالمال السياسي وسنفشل مخططات صفقة القرن

الخميس 18 أكتوبر 2018 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحمدالله: لن نقايض وطننا وثوابتنا بالمال السياسي وسنفشل مخططات صفقة القرن



رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، "سنستمر في المقاومة الشعبية السلمية وسنفشل مخططات صفقة القرن، ولن نقايض وطننا وثوابتنا بالمال السياسي".

وحيا الحمد الله صمود أبناء شعبنا والمتضامنين الأجانب ومختلف القوى والفعاليات الرسمية والشعبية المعتصمين في قرية الخان الأحمر الذين يقفون سدا منيعا في مواجهة الاقتلاع والتهجير، وفي مواجهة فصل القدس العاصمة عن محيطها، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قد وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، برفقة وزراء الحكم المحلي حسين الأعرج، والتنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر، والزراعة سفيان سلطان، والصحة جواد عواد، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وعدد من المسؤولين، الى خيمة الاسناد والصمود في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وتفقد الحمد الله، برفقة الوزراء، مدرسة الخان الأحمر وصافح المدرسين وعدد من التلاميذ وحيا صمودهم.

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