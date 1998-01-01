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تسريب عقارات القدس.. الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين تصدوا للعطاري في تسريب منزل الحسيني

الخميس 18 أكتوبر 2018 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب عقارات القدس.. الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين تصدوا للعطاري في تسريب منزل الحسيني



القدس/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة نشطاء من مدينة القدس على علاقة بمتابعة قضية تسريب عقار آل جودة في البلدة القديمة للمستوطنين.

وشملت الاعتقالات رجل الإصلاح بمخيم شعفاط الشيخ عبد الله علقم، والناشطين كمال أبو قويدر وفادي مطور.

وكان الشيخ عبد الله علقم قد استضاف قبل عشرة ايام مجموعة من وجهاء ومحامين القدس اضافة الى صاحب العقار اديب جودة ورجل الاعمال المتهم بتسريب العقار خالد العطاري، والذي تم خلال اللقاء الضغط على العطاري لكشف تفاصيل التسريب.

وعقب انتهاء اللقاء تصدى شبان مقدسيون للعطاري واتهموه بتسريب وبيع العقار للمستوطنين ومنهم الشاب فادي مطور.

بينما نشط الشاب كمال ابو قويدر في نشر وثائق ومعلومات وتسجيلات صوتية حول تورط العطاري في بيع العقار للمستوطنين.

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