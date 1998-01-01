جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القاهرة السينمائي" يراجع تكريم كلود ليلوش بسبب تأييده لإسرائيل

الخميس 18 أكتوبر 2018 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"القاهرة السينمائي" يراجع تكريم كلود ليلوش بسبب تأييده لإسرائيل



وكالات

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، امس الاربعاء، مراجعته تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش، في نسخته الأربعين، إثر ما أثير عن مناهضته للقضية الفلسطينية وتأييد إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للجنة الاستشارية العليا للمهرجان، حول أزمة تكريم ليلوش، عقب ما أثير إعلاميا بأنه مناهض للقضية الفلسطينية.

وأوضح المهرجان أنه راجع كل تصريحات ليلوش، خلال تلقيه دكتوراه فخرية من جامعة إسرائيلية مؤخرا، ووجدها في نطاق "المجاملات المعتادة من الفنانين عند زيارة أي دولة".غير أنه طالب في الوقت نفسه الجميع بتزويده بأي "وثيقة تتضمن موقفا سياسيا معلنا لكلود ليلوش ضد القضية الفلسطينية أو حقوق الشعب العربي، سواء كانت تصريحا سياسيا، بيانا قام بالتوقيع عليه، أو أي شكل آخر للتضامن السياسي مع الموقف الإسرائيلي".

ودعا المهرجان من يملك أي مادة في هذا الشأن إرسالها له، خلال 4 أيام تبدأ من اليوم، لدراستها "واتخاذ قرار بشأن التكريم".و

لم يصدر تعليق فوري من المخرج بشأن ما نسب له في وسائل الإعلام المصرية وبيان المهرجان.

وأعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق تكريم ليلوش، في افتتاح الدورة الـ 40 للمهرجان، في الفترة ما بين 20 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وليلوش، ولد في باريس عام 1937، ويعتبر أول من صور أفلامه بنفسه فى الستينيات بكاميرا واحدة كان يحملها على كتفه، وتجاوزت مجموعة أفلامه التي أخرجها الستين فيلما ما بين روائية ووثائقية وقصيرة.

أخبار ذات صلة

حماس

صحيفة: القاهرة تتحرك لمنع عقوبات عباس بعد تلويح "حماس" بـ "انفجار" في غزة

جبهة

وفدان من "الديمقراطية" و"الشعبية" الى القاهرة لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

حراك اكتوبر غزة

صور.. غزة : شباب "حراك اكتوبر " للمتحاورين في القاهرة: "انهونا و حلونا"

الاونروا

سويسرا تعتبر الاونروا "مشكلة " بسبب "عدم واقعيتها "

ارشيفية

"اشتراطات" فتحاوية - حمساوية قبل "حوار القاهرة" الجديد

الرئيس عباس

الرئيس عباس يعد ضربة دبلوماسية "موجعة" لإسرائيل وأميركا .. ما هي؟

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: بن سلمان مرعوب وعسيري قد يكون “كبش الفداء” لإنقاذه من ورطة خاشقجي

كيف علق المحللون الإسرائيليون على إطلاق الصواريخ من غزة ؟

يديعوت: طريقة اطلاق القذائف هذه المرة "غير مسبوقة"

صواريخ جر شَكلّ...د. سفيان ابو زايدة

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لرد أوسع ضد قطاع غزة

ما الذي جرى في لقاء ميلادنوف مع الرئيس الاسرائيلي ريفلين حول غزة؟

محاولة لحرف البوصلة ..الفصائل الفلسطينية تنفي علاقتها بصاروخ "بئر السبع"

الأخبار الرئيسية

كابينت- ارشيف

الكابنيت" يقرر عودة الهدوء على حدود القطاع وعدم الشروع في عملية عسكرية

كتائب القسام - ارشيف

الاذاعة العبرية : حماس أبلغت مصر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد

مصر

الكشف عن الأسباب الحقيقية لمغادرة الوفد المصري غزة

عباس كامل

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله

نتنياهو

اذا لم تتوقف الصواريخ من غزة.. نتنياهو يتوعد بالرد بـ "قوة كبيرة"