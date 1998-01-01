"القاهرة السينمائي" يراجع تكريم كلود ليلوش بسبب تأييده لإسرائيل

وكالات

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، امس الاربعاء، مراجعته تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش، في نسخته الأربعين، إثر ما أثير عن مناهضته للقضية الفلسطينية وتأييد إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للجنة الاستشارية العليا للمهرجان، حول أزمة تكريم ليلوش، عقب ما أثير إعلاميا بأنه مناهض للقضية الفلسطينية.

وأوضح المهرجان أنه راجع كل تصريحات ليلوش، خلال تلقيه دكتوراه فخرية من جامعة إسرائيلية مؤخرا، ووجدها في نطاق "المجاملات المعتادة من الفنانين عند زيارة أي دولة".غير أنه طالب في الوقت نفسه الجميع بتزويده بأي "وثيقة تتضمن موقفا سياسيا معلنا لكلود ليلوش ضد القضية الفلسطينية أو حقوق الشعب العربي، سواء كانت تصريحا سياسيا، بيانا قام بالتوقيع عليه، أو أي شكل آخر للتضامن السياسي مع الموقف الإسرائيلي".

ودعا المهرجان من يملك أي مادة في هذا الشأن إرسالها له، خلال 4 أيام تبدأ من اليوم، لدراستها "واتخاذ قرار بشأن التكريم".و

لم يصدر تعليق فوري من المخرج بشأن ما نسب له في وسائل الإعلام المصرية وبيان المهرجان.

وأعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق تكريم ليلوش، في افتتاح الدورة الـ 40 للمهرجان، في الفترة ما بين 20 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وليلوش، ولد في باريس عام 1937، ويعتبر أول من صور أفلامه بنفسه فى الستينيات بكاميرا واحدة كان يحملها على كتفه، وتجاوزت مجموعة أفلامه التي أخرجها الستين فيلما ما بين روائية ووثائقية وقصيرة.