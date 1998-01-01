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الاحتلال يلقي منشورات يحذر فيها المواطنين من مساعدة منفذ عملية بركان المطارد "نعالوة"

الخميس 18 أكتوبر 2018 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يلقي منشورات يحذر فيها المواطنين من مساعدة منفذ عملية بركان المطارد "نعالوة"



طولكرم/سما/

 كثفت قوات الاحتلال من بحثها عن الشاب اشرف نعالوة من ضاحية شويكة في محافظة طولكرم.

ومنذ 10 ايام، تشن قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش واقتحام لمناطق مختلفة ومتفرقة شمال الضفة الغربية بحثا عن نعالوة الذي تقول انه نفذ عملية تجمع بركان الاستيطاني الذي قتل فيه مستوطنين اثنين.

ومن اجل الضغط عى اشرف قامت قوات الاحتلال باعتقال عددا من افراد اسرته واخضاعن للتحقيق، كما تقوم بين الفينة والاخرى بالمناداة عبر مكبرات الصوت في المدن والقرى على اشرف ان يسلم نفسه، وقد اجبرت مؤخرا والده على القيام بذلك.

وذكرت مصادر محلية في طولكرم ان قوات الاحتلال قامت ليلة امس وفجر اليوم بتوزيع منشورات مطبوعة في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، تحذر المواطنين من تقديم اي مساعدة لاشرف مهددة كل من يقدم مساعدة له بالسجن لمدة طويلة وهدم منزله ولغاء جميع التصاريح الخاصة به وبعائلته. 

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