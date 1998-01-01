للمرة الثانية.. جرافات الاحتلال تهدم منزلا في خربة المراجم جنوب نابلس

نابلس/سما/

هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، منزلا للمرة الثانية في خربة المراجم جنوب نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي لدوما عبد السلام دوابشة في تصريحات صحفية، ان قوات الاحتلال اقتحمت الخربة الواقعة جنوب غرب قرية دوما عند الساعة الخامسه والنصف من برفقة جرافة عسكرية واعداد كبيرة من جنود الاحتلال وشرعت بهدم المنزل للمرة الثانية.

وأضاف دوابشة أن المنزل تعود ملكيته للمواطن مسلم معروف مسلم، مشيرا الى ان المنزل تعرض للهدم قبل شهرين من قبل قوات الاحتلال إلا أن المواطن اعاد بناء المنزل من جديد للمرة الثانية قبل عدة أيام قبل ان تهدمه جرافات الاحتلال مرة اخرى.