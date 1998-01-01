أمسية شعرية في متحف محمود درويش للشاعرين محمد دقة وعلي هيبي

رام الله/سما/

استضاف متحف محمود درويش اليوم الأربعاء أمسية شعرية، للشاعرين محمد دقة، وعلي هيبي، وقدّمهما الشاعر فارس سباعنة.

واعتبر سباعنة في تقديمه أن الشاعرين ينتصران في أسلوبهما الشعري للغة والإيقاع الشعري، موضحاً أن الشعراء الذين ينتمون لهذه المدرسة متفاوتون بين قدرتهم على "الممانعة الجمالية"، وهو مصطلحٌ يصفُ الأساليبَ الفنيةِ التي ما تزالُ قادرةً على التجديد ضمن شكلها الكلاسيكيّ، وبين الوقوع "بالإرهاق الجمالي" وهو مصطلحٌ يصفُ الأساليب الفنية التي استنفذت مواردها الإبداعية حسب سباعنة.

وقرأ الشاعر محمد دقة مطوّلةً شعريةً على البحر الكامل، تماهت مع عمقِ تجربته الإنسانية وتجلّى النصّ الذي حاورَ فيه وحيه الإبداعيّ عن صورٍ ومجازاتٍ قدّمها دقّة بإلقاء مميز.

فيما قدّم الشاعر علي هيبي، مجموعةً من النصوصِ التي حمّل معظمها أيديولوجيا فكرية تنوعت بين العمق والمباشرة.

يذكر أن الشاعر محمد دقة هو من مواليد عرابة قضاء جنين، له مجموعة شعريةٌ بعنوان "ليست رؤيا" 2015، له مشاركات عديدة في فعاليات ومناسبات ثقافية وشعرية مختلفة، أما الشاعر علي هيبي فمن مواليد قرية كابول في الجليل سنة (1955). صدرت له أعمال شعرية مثل: أوّل الغيث حبّ (2004). بوادٍ غير ذي زرع (2007)، اقرأ باسم حبك (2016).