الإعلامي الحكومي يؤكد ضرورة الالتزام بقواعد النشر

غزة/سما/

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة على ضرورة الالتزام بقواعد النشر ، محذرا من محاولات المساس بالجبهة الداخلية عبر "البلبلة" وبث "الاشاعات".

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحفي، مساء الأربعاء، "نظرا لحساسية الأوضاع التي نعيشها، في ظل تزايد تهديدات الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة، والتي تتطلب من الجميع وعلى رأسهم وسائل الإعلام والنشطاء التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية والوطنية، نؤكد على ضرورة الإلتزام بقواعد النشر وأخلاقيات مهنة الصحافة، والحفاظ على تماسك جبهتنا الداخلية وعدم إحداث بلبلة لا لزوم لها".

وأعلن المكتب الإعلامي أنه "سيتخذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار "جبهتنا الداخلية" وعدم السماح لتداول "الاشاعات" أو التعاطي مع دعاية الاحتلال.

وشدد المكتب الإعلامي على ضرورة الإلتزام بالمحددات والملاحظات أدناه، وذلك حفاظا على ضبط الحالة الإعلامية في هذا الظرف الحرج:

1- التحلي بأعلى درجات ضبط النفس في المتابعة الإخبارية والإلتزام بالموضوعية في الطرح وعدم التهويل من مجريات الأحداث وسياقاتها، مع ضرورة الاستناد إلى المصادر المعلومة والمعروفة فقط، وعدم الاعتماد على مصادر مجهولة أو غير معلنة.

2- التأكيد على مبدأ أساسي في التعامل مع الأخبار وهو الدقة ثم الدقة قبل السبق.

3- تحميل الاحتلال وحكومته وقادته المتطرفين مسئولية أي تصعيد أو مساس بأبناء شعبنا الأعزل، مع التأكيد على حقنا بالدفاع عن أنفسنا وأن المقاومة بكافة فصائلها في موقف الدفاع عن شعبنا ومصالحه الوطنية.

4- التعامل بحذر وعدم التهافت على نشر رواية الاحتلال التي يحاول ترويجها عبر ناطقيه ووسائل إعلامه ولنتذكر أنها لا تخرج عن نطاق ما يحدده الرقيب العسكري، وتضييق حدود النقل قدر المستطاععن الإعلام العبري مع ضرورة أن يكون النشر مصحوبا بالمصدر العبري الأصلي.

5- عدم التسرع والتعامل مع الأخبار والمعلومات التي يمكن أن تساهم في ارباك جبهتنا الداخلية سيما تلك التي تروج ويجري تداولها دون مصدر واضح ومعلوم وثقة.

6- الحفاظ على قدسية الخبر نقلا وتحريرا وعدم خلطه بالتعليق أو التحليل الذي يغير من سياقاته.

ختاما نتمنى من الجميع الالتزام وكلنا ثقة بأنكم على قدر المسؤولية الوطنية والاجتماعية والمهنية الواجبة للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي .