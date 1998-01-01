الكابنيت" يقرر عودة الهدوء على حدود القطاع وعدم الشروع في عملية عسكرية

القدس/سما/

اكد موقع "0404" الاسرائيلي ان المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" قرر بعد 6 ساعات من الاجتماعالعودة الى الهدوء على حدود قطاع غزة وعدم الشروع في عملية عسكرية في قطاع غزة في الوقت الراهن.

وطالب المجلس وفقا للموقع كافة المستوطنين في مستوطنات بئر السبع و"غلاف غزة للعودة الى العمل بشكل طبيعي.

واشار الموقع بانه وعلى الرغم من ذلك فان "الكابنيت" سيجري المزيد الدراسات والتقيمات حول امكانية تنفيذ عملية عسكرية في غزة.

واكد موقع "واللا" الاسرائيلي ان جميع وزراء الاحتلال يؤيدون عدم الدخول في عملية واسعة في غزة واجراء التهدئة برعاية مصرية، مع تأكيدهم على ضرورة تنفيذ ضربة ضد حركة حماس بحسب الموقع.

وقال الموقع ان مسيرات يوم الجمعة ستحسم قرار " الكابينت" حول هذه العملية.

وكان قادة جيش الاحتلال العسكريين اوصوا مجلس الوزراء السياسي - الأمني" الكابينت" بالشروع في عملية عسكرية قصيرة في قطاع غزة، تشمل تنفيذ غارات جوية واسعة النطاق في القطاع.