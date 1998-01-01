جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد 6 ساعات من الاجتماع

الكابنيت" يقرر عودة الهدوء على حدود القطاع وعدم الشروع في عملية عسكرية

الخميس 18 أكتوبر 2018 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكابنيت" يقرر عودة الهدوء على حدود القطاع وعدم الشروع في عملية عسكرية



القدس/سما/

اكد موقع "0404" الاسرائيلي ان المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" قرر بعد 6 ساعات من الاجتماعالعودة الى الهدوء على حدود قطاع غزة وعدم الشروع في عملية عسكرية في قطاع غزة في الوقت الراهن.

وطالب المجلس وفقا للموقع كافة المستوطنين في مستوطنات بئر السبع و"غلاف غزة للعودة الى العمل بشكل طبيعي.

واشار الموقع بانه وعلى الرغم من ذلك فان "الكابنيت" سيجري المزيد الدراسات والتقيمات حول امكانية تنفيذ عملية عسكرية في غزة.

واكد موقع "واللا" الاسرائيلي ان جميع وزراء الاحتلال يؤيدون عدم الدخول في عملية واسعة في غزة واجراء التهدئة برعاية مصرية، مع تأكيدهم على ضرورة تنفيذ ضربة ضد حركة حماس بحسب الموقع.

وقال الموقع ان مسيرات يوم الجمعة ستحسم قرار " الكابينت" حول هذه العملية.

وكان قادة جيش الاحتلال العسكريين اوصوا مجلس الوزراء السياسي - الأمني" الكابينت" بالشروع في عملية عسكرية قصيرة في قطاع غزة، تشمل تنفيذ غارات جوية واسعة النطاق في القطاع.

أخبار ذات صلة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يستعد لعدة سيناريوهات اتجاه غزة بدءًا من عملية عسكرية وانتهاءً باحتلال القطاع

قصف غزة -ارشيفية

رغم عودة الهدوء.. الاحتلال يعلن قصف موقع للمقاومة شمال غزة

ام الحيران

الاحتلال يقرر اغلاق ملف أم الحيران وعدم محاسبة قتلة الشهيد أبو القيعان

ابو مازن

"مساكين سكان القطاع".. تل ابيب: بعد عقد من الزمان: أبو مازن يقرر الانفصال عن غزة

مزهر

مزهر: الجهود المصرية أفضت الى العودة الى الهدوء في القطاع

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: بن سلمان مرعوب وعسيري قد يكون “كبش الفداء” لإنقاذه من ورطة خاشقجي

كيف علق المحللون الإسرائيليون على إطلاق الصواريخ من غزة ؟

يديعوت: طريقة اطلاق القذائف هذه المرة "غير مسبوقة"

صواريخ جر شَكلّ...د. سفيان ابو زايدة

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لرد أوسع ضد قطاع غزة

ما الذي جرى في لقاء ميلادنوف مع الرئيس الاسرائيلي ريفلين حول غزة؟

محاولة لحرف البوصلة ..الفصائل الفلسطينية تنفي علاقتها بصاروخ "بئر السبع"

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام - ارشيف

الاذاعة العبرية : حماس أبلغت مصر بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد

مصر

الكشف عن الأسباب الحقيقية لمغادرة الوفد المصري غزة

عباس كامل

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله

نتنياهو

اذا لم تتوقف الصواريخ من غزة.. نتنياهو يتوعد بالرد بـ "قوة كبيرة"

فصائل

7فصائل فلسطينية تصدر نداءً مشتركا لدعم جهود إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة