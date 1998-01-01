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حتى ولو لم تكن تقصد سنرد بحزم

هنغبي: لانريد حرب وحماس مسؤولة عما جرى

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنغبي: لانريد حرب وحماس مسؤولة عما جرى



القدس المحتلة / سما /

أكد الوزير تصاحي هنغبي وهو عضو في الكابينت الإسرائيلي أن "إسرائيل" غير معنية بخوض مواجهة عسكرية في قطاع غزة إلا إذا لم يكن هناك بد منها. وشدد مع ذلك أنه ما من "دولة سيادية" تقف موقف المتفرج حيال الاستفزازات المتواصلة التي تستهدف جنودها وسكانها.

ورأى هنغبي أن التوضيحات الصادرة عن الفصائل الفلسطينية في غزة بشأن عدم مسؤوليتهما عن إطلاق القذيفتين فجر اليوم هي توضيحات لم يسبق لها مثيل، مبينا أن لإسرائيل أدلة تدعم مصداقية هذه التوضيحات.

وقال إن حماس مسؤولة عما جرى حتى ولو لم تكن تقصد ولهذا تم الرد بقوة وحزم.

وأشار الوزير هنغبي إلى أن بعد غدٍ الجمعة سيظهر ما إذا عاد المنطق إلى الطرف الآخر أم لا.

 

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