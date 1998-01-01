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المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف يفوز بجائزة "كتارا"

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف يفوز بجائزة "كتارا"



غزة/سما/

 فاز المتحدث باسم حركة فتح د.عاطف أبو سيف اليوم الأربعاء، عن روايته، قارب من يافا بجائزة كتارا لفئة روايات الفتيان غير المنشورة التي تمنحها مؤسسة كتارا في الدوحة في قطر.

وتحدثت الرواية، عن مغامرة مجموعة من الفتيان في المخيم في البحث عن قارب قديم يعتقد أنه مخبأ في مكان ما . خلال عملية البحث تتكشف حكايات القارب المختلفة التي يم العثور عليها في محفظة جلدية قديمة.

وتعتبر جائزة كتارا واحدة من أرفع الجوائز الأدبية في العالم العربي وهي مخصصة الرواية في فئات مختلفة: الرواية المنشورة, الرواية غير المنشورة, رواية الفتيان, والدراسات النقدية.

ولعاطف ابو سيف ست روايات وثلاث مجموعات قصصية ومجموعة من الكتب في الفكر السياسي والعلاقات الدولية.

وكانت روايته حياة معلقة قد تأهلت القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية للعام ٢٠١٥ كما تأهلت روايته الحاجة كريستينا للقائمة الطويلة لذات الجائزة للعام,٢٠١٨. ويعمل الدكتور عاطف ابو سيف متحدثا باسم حركة فتح.

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