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الكشف عن الأسباب الحقيقية لمغادرة الوفد المصري غزة

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن الأسباب الحقيقية لمغادرة الوفد المصري غزة



غزة/سما/

قالت مصادر اعلامية مطلعة مساء اليوم الأربعاء، إنّ مغادرة الوفد المصري جاءت لأسباب فنية.

وأفادت المصادر، أنّ مغادرة الوفد الأمني المصري قطاع غزة جاء بعد إرجاء زيارة الوزير عباس كامل للأسبوع القادم لأسباب فنية ووجوده مع الرئيس السيسي في روسيا.

هذا  وغادر الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن إرجاء زيارة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى غزة.

وقال مسؤول في الارتباط الفلسطيني  "ان الوفد المصري مساء اليوم وصل إلى حاجز بيت حانون لمغادرة القطاع”.

وكان الوفد المصري رفيع المستوى قد وصل إلى غزة أمس الثلاثاء من أجل دعم المصالحة الفلسطينية وبحث ملف التهدئة مع الاحتلال. كما عقد اجتماعا مع قيادة حركة حماس دون الإفصاح عن فحوى اللقاء.

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