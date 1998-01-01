العوض: ما صدر تحت مسمى"نداء استغاثة" يتنافى مع ما جرى نقاشه

غزة/سما/

اعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن ما صدر عن عدد من الفصائل تحت عنوان "نداء" لإنهاء الانقسام وانجاز المصالحة الفلسطينية، يتنافى كليا مع ما جرى نقاشة في اجتماع القوى اليوم الثلاثاء.

وقال العوض عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، "توضيح لابد منه.. ما صدر اليوم تحت مسمى نداء استغاثة نشرته وسائل الاعلام بتوقيع من عدد من الفصائل التي نحترمها، يتنافى كليا مع ما جرى نقاشه في اجتماع القوى يوم الثلاثاء وحرصها على تقديم رؤى واضحة وخارطة طريق تقدمها القوى كافة دون حركتي فتح وحماس لانجاح جهود المصالحة".

وأضاف " كما انه لم يعرض في اطار القوى لإبداء أية ملاحظات عليه تخرجه من دائرة الانحياز الفصائلي الى دائرة الانحياز الوطني وفقا لما نوقش يوم الثلاثاء دون حركتي فتح وحماس ."

هذا وأطلقت سبعة فصائل فلسطينية اليوم الأربعاء، نداءً مشتركا لدعم جهود إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة، والخروج من الأزمة الراهن