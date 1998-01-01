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الاحتلال يعتقل الأسير المحرر "رزق صلاح" جنوبي بيت لحم

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم/سما/

 أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير المحرر رزق علي خضر صلاح (54 عامًا)، من بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، أحمد صلاح: إن الاحتلال اعتقل المحرر صلاح أثناء وجوده في أرضه بمنطقة "العبسية" غربي البلدة.

وكان الأسير صلاح قد أمضى في سجون الاحتلال 21 عامًا، وأفرج عنه عام 2012.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم قرابة 16 فلسطينيًّا خلال حملة اعتقالات واسعة شنّتها في قرى  الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، منهم أربعة أسرى محررين، اعتقلوا على حاجز "زعترة" العسكري جنوبي مدينة نابلس.

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