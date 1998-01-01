تيريزا ماي تطالب إسرائيل بعدم هدم "خان الأحمر"

وكالات/سما/

دعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، يوم الأربعاء، إسرائيل، إلى عدم هدم قرية "خان الأحمر" البدوية، في القدس الشرقية، المهددة بالهدم من قبل إسرائيل، لأن ذلك، "لن يساعد في إحلال حل الدولتين".

واعتبرت ماي في جلسة في البرلمان البريطاني، القدس، عاصمة مشتركة للدولتين.

إلى ذلك، حذّرت المُدعية الرئيسية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّل 'جرائم حرب'، بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)".

وأضافت بنسودا أنها "ستسمر بدراسة الوضع في خان الأحمر، اتخذ إجراءات إذا لزم الأمر".