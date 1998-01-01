جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تيريزا ماي تطالب إسرائيل بعدم هدم "خان الأحمر"

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيريزا ماي تطالب إسرائيل بعدم هدم "خان الأحمر"



وكالات/سما/

دعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، يوم الأربعاء، إسرائيل، إلى عدم هدم قرية "خان الأحمر" البدوية، في القدس الشرقية، المهددة بالهدم من قبل إسرائيل، لأن ذلك، "لن يساعد في إحلال حل الدولتين".

واعتبرت ماي في جلسة في البرلمان البريطاني، القدس، عاصمة مشتركة للدولتين.

إلى ذلك، حذّرت المُدعية الرئيسية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّل 'جرائم حرب'، بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)".

وأضافت بنسودا أنها "ستسمر بدراسة الوضع في خان الأحمر، اتخذ إجراءات إذا لزم الأمر".

أخبار ذات صلة

رسائل من مجهول تطالب اعضاء فتح بعدم انتخاب "توفيق - صخر - سلطان - ناصر"

الخارجية

"الخارجية" تطالب الأمم المتحدة التصدي للابتزاز ورفض تحويل "الأونروا" الى آداة لتوطين اللاجئين

المصالحة

"ضيق" مصري لتأخر إنجاز المصالحة..ولا عودة قبل ضمانات بعدم وضع العراقيل

الرئيس عباس

"والا" العبري يزعم : مواقف "أبومازن" قد تجلب حربًا بين "إسرائيل" وغزة

ياسر عرفات

أبو شهلا: فتح أخذات قرار بعدم إقامة مهرجان لإحياء ذكرى "عرفات" بغزة

د. حسام زملط

د. حسام زملط ل"سما": قرار ترامب بعدم نقل السفارة الأميركية للقدس له ثلاثة دلالات

الأكثر قراءة اليوم

سي ان ان : لدى الشرطة التركية تسجيلات تثبت ان خاشقجي قتل وتم تقطيع جثته داخل السفارة

صور: شهيد واصابة 8 مواطنين في قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة

صواريخ جر شَكلّ...د. سفيان ابو زايدة

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لرد أوسع ضد قطاع غزة

ما الذي جرى في لقاء ميلادنوف مع الرئيس الاسرائيلي ريفلين حول غزة؟

شاهد: سحب لقب ملكة جمال لبنان بسبب صورة مع ملكة جمال اسرائيلية

محاولة لحرف البوصلة ..الفصائل الفلسطينية تنفي علاقتها بصاروخ "بئر السبع"

الأخبار الرئيسية

مصر

الكشف عت الأسباب الحقيقية لمغادرة الوفد المصري غزة

عباس كامل

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله

نتنياهو

اذا لم تتوقف الصواريخ من غزة.. نتنياهو يتوعد بالرد بـ "قوة كبيرة"

فصائل

7فصائل فلسطينية تصدر نداءً مشتركا لدعم جهود إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة

قصف- ارشيف

كيف علق المحللون الإسرائيليون على إطلاق الصواريخ من غزة ؟