الجامعة العربية تؤكد على دعم المجتمع الدولي لترسيخ مكانة دولة فلسطين

القاهرة/سما/

رحب الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبو علي، بالإجماع الدولي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 146 صوتا على منح دولة فلسطين صلاحيات إضافية للعمل على نحو أكبر، كدولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة خلال اجتماعات 2019، وذلك لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها كرئيس مجموعة الـ77 والصين، في رسالة سياسية قوية تعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة فلسطين على تعزيز الأجندة الأممية بخبراتها المتنوعة.

وأكد أبو علي في تصريحات له في الجامعة العربية اليوم الأربعاء، دعم المجتمع الدولي لترسيخ مكانة دولة فلسطين وحقها في أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي تمارسه دولة فلسطين باقتدار وتميز كبيرين تؤكد جدارتها بالاستقلال وممارسة السيادة الفعلية على أراضها بإنهاء الاحتلال الاستعماري الذي بدأ عام 1967.

وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره الى جميع الدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه اتساقا مع الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ الشرعية الدولية، وهو الموقف المعبر عن إرادة المجتمع الدولي في تحقيق هذا الانجاز كخطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مركز دولة فلسطين على الساحة الدولية، ودعم مطلبها بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تعزيزا لفرص تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، ويسهم بشكل فعّال في استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وانهاء الاحتلال