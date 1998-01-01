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فورا.. الاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة ووقف إطلاق الصواريخ من غزة

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
فورا.. الاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة ووقف إطلاق الصواريخ من غزة



القدس/سما/

دعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة على إسرائيل، مؤكدةً فيه أن الأولوية الأن تتمثل في التهدئة.

وشددت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تتوقف "المجموعات المسلحة" في غزة فورا عن إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية على إسرائيل.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المتحدثة بإسم الاتحاد الأوروبي حول إطلاق الصواريخ من غزة وضرورة التهدئة

أصابت صواريخ أُطلِقَت من غزة ليلة أمس بيتاً في مدينة بئر السبع الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنباء عن سقوط صاروخ آخر على الساحل وسط إسرائيل، حيث قامت القوات الإسرائيلية رداً على ذلك بضرب عشرون هدفاً في غزة.

يجب أن تتوقف المجموعات المسلحة في غزة فوراً عن إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية على إسرائيل.

إن الهجمات العشوائية على المدنيين غير مقبولة على الإطلاق. الأولوية الآن تتمثل في التهدئة، كما يجب إيقاف دائرة العنف واليأس. الحل السياسي وحده كفيل بوضع حد للعنف.

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