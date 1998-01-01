حماس ترحب بـ "نداء إستغاثة" الفصائل لإنهاء الإنقسام

غزة/سما/

رحبت حركة حماس مساء اليوم الأربعاء، ببيان "نداء الاستغاثة" الذي أطلقته فصائل فلسطينية من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، معربةً عن استعدادها الفوري للعمل بمقتضياته وتنفيذ بنوده كاملة غير منقوصة.

وقالت حماس على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران : "تلقينا بيان الفصائل الفلسطينية المعنون بـ"نداء لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة" ببالغ التقدير والاحترام، لما حمل من معاني ومضامين وطنية إيجابية تعزز من روح الوحدة الوطنية، وتدعو إلى تحقيق المصالحة بشموليتها وكافة بنودها".

وأكد بدران في تصريحٍ صحفي صحفي أن هذا البيان الذي صدر عن عدد كبير من القوى والفصائل إنما يعكس حرصا وطنيا عاليا، وحسا وحدويا تجاه قضايا مهمة وضرورية كإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ورفع "العقوبات" عن أهلنا في غزة.

وأعلن ترحيب حماس بالبيان، داعيا إلى الالتزام بكل ما ورد فيه. حركة حماس بالبيان، وتدعو إلى الالتزام بكل ما ورد فيه، وتعرب عن استعدادها الفوري للعمل بمقتضياته وتنفيذ بنوده كاملة غير منقوصة.