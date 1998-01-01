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ثلاثة ملفات تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة والاحتلال والمصالحة الوطنية

مجدلاني: المركزي سيبحث بجلسته المقبلة ملفات خطيرة

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: المركزي سيبحث بجلسته المقبلة ملفات خطيرة



رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية وعضو المجلس المركزي في منظمة التحرير أحمد مجدلاني أن المجلس المركزي سيبحث في جلسته المقبلة ثلاثة ملفات تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة والعملية السياسية، والعلاقة مع الاحتلال، والمصالحة الوطنية.

وقال مجدلاني خلال مؤتمر صحفي لأعضاء في المجلس المركزي في رام الله، عقد بشأن توجه المجلس في اجتماعه القادم.: "لن نذهب إلى تكرار ذات البيانات والمواقف السابقة التي كنا قد اعلناها في المجلس المركزي منذ عام 2015، ولا في المجلس الوطني ولا في المجلس المركزي السابق."

وأضاف: "هناك لجنة مشكلة في إطار اللجنة التنفيذية ستضع خطوات عمل ملموسة قابلة للتطبيق والبناء عليها تدريجياً في ثلاثة محاور، والمتعلقة بالولايات المتحدة والعملية السياسية، وتحديد العلاقة مع الاحتلال وإنهاء المرحلة الانتقالية في خطوات عملية وتدريجية، وملف المصالحة."

وأوضح مجدلاني أن موقف حركة حماس سيتضح بعد زيارة مدير المخابرات المصرية العامة للأراضي الفلسطينية غداً والتي سيلتقي خلالها الرئيس عباس، وسيضعه بموقف حركة حماس.

من جهته، قال عضو المجلس المركزي عمر الغول، إن هناك استعصاء بالعلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لافتا الى إن التبيعة الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الاسرائيلي أصبحت تتعمق يوماً بعد الاخر.

من جانبه، أكد عضو المجلس المركزي الأب عبدالله يوليو على ضرورة إنهاء الانقسام والعودة للمصالحة، ولمنظمة التحرير التي تعتبر البيت الفلسطيني الذي يشمل الجميع.

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