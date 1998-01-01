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ليبرمان،: يجب إسقاط ضربة ساحقة على غزة"

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان،: يجب إسقاط ضربة ساحقة على غزة"



القدس/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إنه "يجب إسقاط ضربة ساحقة على غزة".

وأضاف ليبرمان بحسب ما نقلت القناة العبرية الثانية: "استنفذنا كل السبل ولم يبقَ أمامنا سوى الرد بكل قوة لإعادة الهدوء لإسرائيل للأيام التي سبقت مسيرات العودة".

وانطلقت "مسيرات العودة وكسر الحصار" السلمية في الثلاثين من مارس الماضي، رفضًا لقرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإعلان القدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"، ورفضًا للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

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