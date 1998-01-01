جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اذا لم تتوقف الصواريخ من غزة.. نتنياهو يتوعد بالرد بـ "قوة كبيرة"

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اذا لم تتوقف الصواريخ من غزة.. نتنياهو يتوعد بالرد بـ "قوة كبيرة"



القدس- سما-

توعد رئيس الوزراء الإٍرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام "قوة كبيرة" لوقف هجمات الصواريخ من قطاع غزة حال استمرارها.

وقال نتنياهو: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي تشن عليها على الحدود وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع، وإن هذه الاعتداءات لم تتوقف سنوقفها نحن. إسرائيل سترد بقوة كبيرة".

وقال مكتب رئيس الوزراء في تصريح مكتوب ، إن تصريحات نتنياهو جاءت في ختام جلسة لتقدير الموقف عقدت في مقر قيادة فرقة غزة في جيش الاحتلال بحضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال قال إن فلسطينيين أطلقوا صاروخا، فجر اليوم، من قطاع غزة سقط في مدينة بئر السبع (جنوب)

وقصف جيش الاحتلال  نحو 20 موقعا في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

أخبار ذات صلة

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يتوعد بـ"ضرب عمق غزة" إذا استمرت "الأحداث العنيفة" على الحدود

هنية : لن تتوقف مسيرات العودة إلا بانتهاء الحصار و "بالدم والرباط سنكسره"

الشهيد مازن فقهاء

شاهد: لافتات ضخمة للقسام تتوعد اسرائيل بالرد على اغتيال الشهيد "فقهاء"

الهندي- ارشيف

الهندي :"المطلوب انتفاضة متكاملة لا تتوقف إلا بتحقيق المطالب وليس هبات هنا أو هناك"

صواريخ - ارشيف

مصادر لـ"سما" : لا علاقة لحماس والجهاد الاسلامي باطلاق الصواريخ على بئر السبع

صلاح البدويل- ارشيف

البردويل لـ"سما" : لدينا مرونة كبيرة لانهاء الانقسام والعلاقة مع دحلان لا تعيق المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

سي ان ان : لدى الشرطة التركية تسجيلات تثبت ان خاشقجي قتل وتم تقطيع جثته داخل السفارة

صور: شهيد واصابة 8 مواطنين في قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة

ليبرمان يعرض على الوزاري المصغر خطة لهجوم واسع على غزة

صواريخ جر شَكلّ...د. سفيان ابو زايدة

قناة عبرية : الجيش الاسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لرد أوسع ضد قطاع غزة

القنصل السعودي يغادر تركيا للرياض قبيل تفتيش منزله بإسطنبول

ما الذي جرى في لقاء ميلادنوف مع الرئيس الاسرائيلي ريفلين حول غزة؟

الأخبار الرئيسية

عباس كامل

وزير المخابرات المصرية يلغي زيارته لغزة ورام الله

فصائل

7فصائل فلسطينية تصدر نداءً مشتركا لدعم جهود إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة

قصف- ارشيف

كيف علق المحللون الإسرائيليون على إطلاق الصواريخ من غزة ؟

صواريخ اليوم صناعة غزية.. جيش الاحتلال ينفي موافقته على وقف اطلاق نار مع غزة

قصف غزة -ارشيفية

القاهرة تنجح باحتواء التصعيد واستعادة الهدوء في غزة