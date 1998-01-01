اذا لم تتوقف الصواريخ من غزة.. نتنياهو يتوعد بالرد بـ "قوة كبيرة"

القدس- سما-

توعد رئيس الوزراء الإٍرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام "قوة كبيرة" لوقف هجمات الصواريخ من قطاع غزة حال استمرارها.

وقال نتنياهو: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي تشن عليها على الحدود وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع، وإن هذه الاعتداءات لم تتوقف سنوقفها نحن. إسرائيل سترد بقوة كبيرة".

وقال مكتب رئيس الوزراء في تصريح مكتوب ، إن تصريحات نتنياهو جاءت في ختام جلسة لتقدير الموقف عقدت في مقر قيادة فرقة غزة في جيش الاحتلال بحضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال قال إن فلسطينيين أطلقوا صاروخا، فجر اليوم، من قطاع غزة سقط في مدينة بئر السبع (جنوب)

وقصف جيش الاحتلال نحو 20 موقعا في قطاع غزة منذ فجر اليوم.