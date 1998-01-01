7فصائل فلسطينية تصدر نداءً مشتركا لدعم جهود إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة

غزة/سما/

أعلنت عدة فصائل فلسطينية اليوم الأربعاء، عن نداءها لإنهاء الانقسام الفلسطيني وانجاز ملف المصالحة الوطنية.

وجاء ذلك في بيانٍ نشرته الفصائل، حيثُ قالت فيه، إنّه "ارتباطاً بالمخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من خلال استمرار الاحتلال في ممارساته العدوانيه على شعبنا، والمحاولات الأمريكية المحمومة لتصفية القضية عبر إجراءات تستهدف حقوقنا وثوابتنا في سياق تطبيق ما يسمى صفقة القرن، وفي ظل الأزمة الداخلية التي يعيشها شعبنا جراء استمرار الانقسام، وعدم انجاز المصالحة، تتقدم القوى الوطنية والاسلامية الموقعة على هذا النداء بهذه المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة:

1.وقف التراشق الإعلامي فوراً بين فتح وحماس، والتأكيد على حرية الرأي والتعبير، وانهاء ظواهر الاعتقال السياسي وتجريم من يتجاوز ذلك بعد الاتفاق.

2.عقد الاطار القيادي المؤقت للأمناء العامين "لجنة تفعيل المنظمة" بحضور الرئيس في الخارج لوضع حد للانقسام وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية .والاتفاق على تطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت يناير 2017

3.رفع الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع. ووقف اية خطوات تصعيدية جديدة او تصعيدية من شانها تعميق الازمة في الساحة الفلسطينية

4.التأكيد على الرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، وتثمين الجهود المضنية التي تقوم بها القاهرة في هذا السياق.

5.التزام جميع الأطراف بالحوار الوطني الشامل كأساس لإنجاز المصالحة، ووضع اليات لتنفيذ الاتفاقيات السابقة و تطبيق باقي ملفات المصالحة .

6.تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا تتحمّل مسئولياتها كاملة بما في ذلك حل ملف الموظفين وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز صمود شعبنا وإعادة الاعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس وطني خلال عام من تاريخه.

ووقع كلٍ من "حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، منظمة الصاعقة -طلائع حرب التحرير الشعبية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، حركة المبادرة الوطنية"، على نداء لإنهاء الانقسام وعودة الوحدة والمصالحة وانجازهما.