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"الأسرى للدراسات" : حياة الأسير خضر عدنان في خطر

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأسرى للدراسات" : حياة الأسير خضر عدنان في خطر



رام الله /سما/

طالب مركز الأسرى للدراسات أحرار وشرفاء العالم، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والقوى الوطنية والإسلامية بمساندة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ 46 على التوالي.

ودعا المركز في بيان صحفي الأربعاء، الكل الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووسائل الإعلام (المشاهدة، المقروءة، المسموعة والالكترونية) للوقوف إلى جانب الأسير عدنان والتدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وأكد مدير المركز رأفت حمدونة أن الأيام القادمة ستكون قاسية وحاسمة، وستشكل خطورة حقيقية على حياة الأسير عدنان، لأن طول أيام الإضراب يوصل الأسير لعدم القدرة على الحركة والشعور بقلة التركيز عند الوقوف، والانخفاض في مستوى نسبة السكر الضغط والشعور العام بالإرهاق والتعب والدوخان، ويؤثر على كل أعضاء الجسم وحيويته.

جدير بالذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان من سكان بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مضرب عن الطعام لليوم الـ (46) على التوالي، رفضًا لاعتقاله التعسفي، ومطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

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