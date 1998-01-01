أرباح شركة كهرباء الشمال تبلغ 36 مليون شيقل للعام 2017

رام الله /سما/

اعلن المهندس سميح طبيلة رئيس مجلس ادارة كهرباء الشمال ووزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية ان ارباح شركة كهرباء الشمال للعام 2017 وصلت الى 36 مليون شيقل بدون الضريبة، مؤكدا ان ارباح الشركة للعام 2016 وصلت الى 33 مليون شيقل والتي ستوزع ارباحها الى عدد من البلديات والهيئات المحلية في مناطق شمال الضفة الغربية.

واضاف طبيلة الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الاعلام الفلسطينية عقد بمقر الشركة بمدينة نابلس بحضور المهندس اسعد سوالمة مدير عام الشركة وناصر جوابرة مدير وزارة الاعلام الفلسطينية بنابلس أن الشركة حققت نجاحات كبيرة على مدار عملها خاصة خلال السنوات الثلاثة الماضية واستطاعت الحصزل على لقب أفضل اداء من بين كاقة شركات الكهرباء العاملة في الاراضي الفلسطينية.

واكد طبيلة ان مدينة نابلس تحتاج الى 110 ميغا واط من الكهرباء وما هو متوفر من الكهرباء هو 84 ميغا فقط اضاقة الى 10 ميغاوات اخري نحتاجها لتشغيل عدد من المصانع الاقتصادية التى عدد منها لم يعمل حتى الان وعدد اخر بحاجة الى زيادة في القدرة الكهربائية، مضيفا ان هذا الامر يحتاج الى تشغيل محطة صرة الواقعة غرب نابلس التي ستعمل بقدرة انتجاجية تصل الى 120 ميغاوات ولكن الاسرائيلين يعملون على استغلال وابتزاز السلطة لتشغيل هذه المحطة.

وكشف طبيلة ان اسرائيل طلبت من السلطة البنكية كفالة بنكية بلغت مليار و200 مليون شيكل لتشغيل محطة صرة وبعد المفاوضات قامت بخفض 600 مليون شيقل من المبلغ الاجمالي ولكن السلطة رفضت هذا الابتزاز ولازالت ترفضه ولكن المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي متواصلة مضيفا "نامل ان نصل الى اتفاق ينهي النقص في الطاقة الكهربائية".

وحول مدينه جنين قال طبيلة ان الشركة استطاعت توفير الطاقة الكهربائية بالكامل للمدينة وبالتالي استطاعت حل هذه المشكلة التى كانت تعاني منها على مدار سنوات طويلة من خلال فتح محطة الجلمة بعد التوصل الى اتفاق مع الجانب الاسرائيلي، مؤكدا ان الشركة تعمل على بناء شبكات عنكبوتية لنقل الطاقة الزائده من الكهرباء ولكن لاتزال هناك مشاكل تواجه الشركة في هذا الموضوع.

وكشف طبيلة ان ديون الشركة للحكومة الفلسطينية بلغت عام 2016 126 مليون شيقل ولكن قامت بتسديدها للحكومة وتعمل عام 2017 الى ان تكون ديون الشركة مسدده ايضا رافضا الكشف عن حجم الدين البالغ للشركة على المواطنين.

واكد ان الشركة لها مسؤولية اجتماعية في المجتمع الفلسطيني تعمل من خلالها على تقديم العديد من المساعدات الانسانية والمجتمعية في المجتع الفلسطيني.

وقال أسعد سوالمة مدير عام شركة توزيع كهرباء الشمال ان الشركة تعمل بمشروع توفير الطاقة البديلة من خلال ثلاثة شرائح مع المواطنين والشركات والمستثمرين لتوفير النقص في الطاقة الكهربائية قائلا "نامل ان نصل الى توليد 28% من الطاقة البديلة خلال السنوات القادمة كما اقرت هذه النسبة الحكومة الفلسطينية"، مضيفا ان الشركة لديها 109 الاف اشتراك كهربائي بات 80% من هذه الاشتراكات اشتراكات مسبوقة الدفع.

واكد سوالمة انه منذ بداية العام القادم سيتم تطبيق قانون على الاشخاص المتخلفين عن الدفع مثل فرض غرامات مالية على الفواتير المتاخرة عن الدفع مؤكدا ان نسبة الجباية للشركة تصل في بعض الاحيان الى نسبة 100%.

وتاسست شركة كهرباء الشمال عام 2010 ويبلغ عدد موظفيها 565 موظفا وعدد الهيئات التي انضمت لكهرباء الشمال هي 32 هيئة وبلدية في مناطق شمال الضفة الغربية وتعتبر بلدية نابلس صاحبة الاسهم الكبرى في هذه الشركة.