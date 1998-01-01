صواريخ اليوم صناعة غزية.. جيش الاحتلال ينفي موافقته على وقف اطلاق نار مع غزة

القدس المحتلة / سما /

نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان جيش الاحتلال وافق على وقف اطلاق نار مع فصائل غزة موضحا ان قرار الحكومة الاسرائيلية سيتضح بعد اجتماع الكابينت مساء اليوم وبعد عودة رئيس الاركان ايزنكوت والذي من المحتمل ان تحط طائرته في مطار بن غوريون خلال ساعات.

وقال المحلل العسكري لصحيفة يديعوت احرونوت رون بن يشاي ان حماس والجهاد تمارسان تضليلا كبيرا وان لا احد يستطيع اطلاق الصواريخ دون اذنهما وان على اسرائيل ان ترد بطريقة مختلفة الان .

وكان الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال قال اليوم ان الصواريخ التي اطلقت على بئر السبع وتل ابيب صناعة غزية وانها نجحت في تجاوز القبة الحديدية في الجنوب والشمال ما يستدعي اجراء تحقيق واسع ملمحا الى ان قدرات القبة الحديدية ليست مطلقة.

من جهته طالب رئيس المجلس الإقليمي "أشكول" غادي ياركوني، الحكومة والجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات حازمة بعد التصعيد الذي وقع صباح اليوم وسقوط صواريخ على بئر السبع.

وقال ياركوني كما أورد موقع "مفزاك لايف" العبري، "أطالب الكابينت بالرد القاسي على ما حدث اليوم، وما يحدث كل يوم على الحدود مع قطاع غزة، ووضع حد لهذا الواقع".

وأضاف "طوال ستة أشهر ألقيت المتفجرات علينا والبالونات الحارقة أحرقوا إطارات السيارات على مقربة منا مع تعطيل الحياة اليومية، وأحياناً يطلقون النار بشكل متقطع، وحتى هذا الصباح سقطت بالونات حارقة ولا يزال التصعيد ووصل إلى بئر السبع".

وادعت "إسرائيل" سقوط صاروخ من غزة وأصاب منزلاً في بئر السبع فجر اليوم، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد شاب فلسطيني وعدة إصابات.

وذكرت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يجري اتصالات واسعة لتثبيت التهدئة في غزة.

وبحسب القناة، فإن ميلادينوف أجرى اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين كبار وقيادة حركة حماس، ويقوم بالتنسيق مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل من أجل منع التصعيد واحتوائه عقب الأحداث التي جرت الليلة وصباحًا.

ووفقا للقناة، فإنه من المتوقع أن ينجح ميلادينوف في جهوده لاحتواء الموقف ومنع التصعيد.

وفي ذات السياق التقى ميلادنوف الرئيس الاسرائيلي ريفلين الذي حمل حماس مسؤولية اطلاق الصواريخ على بئر السبع وتل ابيب فجر اليوم . وقال ريفلين ان جيش الاحتلال سيردبقوة على صواريخ غزة وانه سيعيد الهدوء كما كان سابقا.

وقال ميلادنوف " ان صاروخ بئر السبع اليوم يهدف الى جر الاطراف لتصعيد كبير والدخول في مواجهة دموية" موضحا ان الوقت حان للعمل وتهدئة الخواطر والا فان البديل هو كارثة دموية لجميع الاطراف.

ولفتت القناة، إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوفد المصري المتواجد بغزة عدم مسؤوليتهما عن حادثة إطلاق الصواريخ.

وأشارت إلى أن الوفد سيلتقي اليوم بقيادة الجهاد الإسلامي وقد يلتقي مجددا بقيادة حركة حماس.