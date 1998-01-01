الحكومة تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

رام الله / سما /

أدانت حكومة الوفاق الوطني، التصعيد الاسرائيلي المستمر ضد أهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في قطاع غزة المحاصر.

وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، الاحتلال المسؤولية عن حياة أبناء شعبنا المحاصرين في قطاع غزة وعن المساس بممتلكاتهم، وسياسة الانتقام والعقاب الجماعي، سواء من خلال استمرار فرض الحصار الجائر أو مواصلة قصف المواطنين وبيوتهم ومدارسهم ومختلف ممتلكاتهم بالأسلحة الفتاكة، وما يعني ذلك من خرق للقوانين والشرائع الدولية واقتراف جرائم بشعة بحق المواطنين العزل .

وأكد أن الحصار الجائر والمميت الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ 11 عاما، حوّل القطاع الى سجن رهيب والى منطقة معزولة عن العالم، بهدف تدمير حياة ابناء شعبنا وفرض عزل جغرافي واجتماعي وسياسي على بلادنا ضمن محاولات إحياء خطط التقسيم والتجزئة التي وضع أساسها الاستعمار القديم، بصفة آخر احتلال في التاريخ والوريث الوحيد لتلك التركة الشنيعة .

وشدد المتحدث الرسمي على ان التصعيد المستمر على قطاع غزة هو ضمن التصعيد الشامل على كامل بلادنا فلسطين، ولا ينفصل عن التصعيد على الضفة الغربية وفي القلب منها عاصمتنا الابدية مدينة القدس العربية المحتلة.

وجدد مطالبة حكومة الوفاق الوطني، المجتمع الدولي، بوجوب تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية إزاء كل الخروقات والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية على شعبنا وأرضنا.