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إصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال على المواطنين في الخان الأحمر

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال على المواطنين في الخان الأحمر



القدس المحتلة / سما /

أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، فيما جرى اعتقال فتاة، خلال اعتداء نفذه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين والمتضامنين المتواجدين في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، اليوم الأربعاء.

وهاجم  جنود الاحتلال المواطنين والمتضامنين المتواجدين في القرية، لحمايتها من المساعي الهادفة لهدم بيوت المواطنين وتهجيرهم بقرار من محكمة الاحتلال، حيث يبلغ عددهم 250 مواطنا.

وهاجمت  قوات الاحتلال  المواطنين، واعتدت عليهم بالضرب والسحل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح مختلفة عرف منهم عبد الهادي حمايل وعبد الناصر اشتية وأبو محمد الشرقاوي.

واعتقل  جنود الاحتلال الفتاة رنين عميرة (18 عاما) خلال تصدي المواطنين للجرافات التي تقوم بتجريف طرق الخان الأحمر لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن الاحتلال يشدد من حصاره للقرية ويمنع أحد من الدخول إليها، إنما يسمح لهم بالخروج منها فقط.

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