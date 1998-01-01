النقل والمواصلات تدعو المواطنين البدء بفحص مركباتهم استعدادا لفصل الشتاء

رام الله / سما /

أوضحت وزارة النقل والمواصلات انها وبالتعاون مع شرطة المرور بدات بالترتيبات اللازمة لاطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات والتي ستبدأ بداية شهر تشرين الثاني /نوفمبر بحضور ومشاركة معالي وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة ومحافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام ومدير عام شرطة المرور العميد ابو زنيد ابو زنيد حيث ستشمل الحملة كافة المحافظات الفلسطينية .

حيث تقوم الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام وبالتعاون مع المشرف العام لدوريات السلامة على الطرق باعداد الترتيبات والتحضيرات اللازمة لاطلاق حملة توعوية للمواطنين بضرورة فحص المركبات استعدادا لفصل الشتاء .

وفي هذا السياق اكد معالي المهندس طبيلة ان الوزارة ستقوم بتنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة المرور بهدف تحفيز السائقين اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة للتاكد من سلامة مركباتهم اثناء فصل الشتاء وبهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى السائقين وبالتالي الحد من الحوادث المرورية .

حيث تقوم الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام وبالتعاون مع المشرف العام لدوريات السلامة على الطرق

ومن جانبه أشار المشرف العام لدوريات السلامة على الطرق الأستاذ محمد الحلاق بناء على تعليمات وتوجيهات معالي الوزير بأن دوريات السلامة على الطرق ستقوم باجراء الفحص الفني الالزامي للمركبات في كافة المحافظات الفلسطينة بالتعاون مع شرطة المرور مع بداية شهر تشرين الثاني /نوفمبر وسيتم اعطاء لاصق للمركبة التي سيتم اجراء الفحص الفني لها والمستوفية لمعايير السلامة وفي المقابل سيتم انزال المركبات غير المستوفية لشروط السلامة عن الطريق والزامها باجراء الصيانه اللازمة .

ولذا فإن وزارة النقل والمواصلات تدعو السائقين الى ضرورة القيام بكافة الاجراءات والتدابير اللازمة للتاكد من سلامة مركباتهم وذلك بهدف الحد من الحوادث المرورية والتي يتكرر حدوثها خلال فصل الشتاء خاصة مع بداية هطول الامطار الامر الذي يسبب انحلال الشحوم والزيوت والاتربة المترسبة على الطريق فتجعلها زلقة جدا وبسبب هذه الظروف على سائقي المركبات ان يكونوا جاهزين للقيادة بما يتلائم مع ظروف الحالة الجوية ، وان يتاكدوا من صلاحية مركباتهم على الطريق .