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بلدية رفح توقيع مذكرة بدء العمل بتطوير شوارع بتل السلطان

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

وقع رئيس بلدية رفح أ. صبحي أبو رضوان ، في مكتبه بدار البلدية صباح اليوم ، مذكرة بدء العمل في مشروع تطوير شوارع داخلية بحي تل السلطان غربي المدينة عبر شركة جلامور للتجارة العامة والمقاولات ، بحضور مدير دائرة تصميم واعداد المشاريع م. سهيل موسى .

وأوضح موسى أن المشروع يستهدف تطوير شارع مجاور لسوبر ماركت عبد العال بمنطقة مسجد سعد وربطه بشارع لجنة حي تل السلطان ، وشارع آخر جنوبي مدرسة القادسية الثانوية للبنات ، ممولات من بنك التنمية الألماني من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بقيمة 94 ألف يورو .

وأكد أنه سيتم مباشرة العمل في المشروع خلال الاسبوع القادم ، على أن ينتهي العمل في الموقع خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ بدء العمل .

وبين أن المشروع يتضمن أعمال تطوير للبنية التحتية وشبكات المياه والصرف والصحي وتعبيد الشوارع المذكورة ببلاط الانترلوك ، لتسهيل حركة المواطنين وسكان المنطقة .

#بلدية رفح #تل السلطان

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