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القاهرة تنجح باحتواء التصعيد واستعادة الهدوء في غزة

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة تنجح باحتواء التصعيد واستعادة الهدوء في غزة



غزة / سما /

 كشفت مصادر مطلعة في قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، أنّ الوفد الأمني المصري نجح في وقف التصعيد بعد سلسلة اتصالات أجراها خلال الساعات الأخيرة بجميع الأطراف.

وأكدت المصادر أن الوفد الأمني المصري الذي يترأسّه اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات العامة المصرية ويضم في عضويته العميد أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات، بذل جهودًا كبيرة منذ ساعات الفجر من أجل إعادة الهدوء لقطاع غزة ووقف التصعيد بعد إطلاق صواريخ على بئر السبع.

وأكدت المصادر أن اتصالات واسعة جرت مع قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى بالإضافة إلى اتصالات موسّعة جرت على أعلى مستوى مع المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين لمنع وقوع تصعيد، وتهدئة الأوضاع الميدانية.

#القاهرة #غزة #هدوء

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