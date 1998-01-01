نير بركات يعرض امام لجنة بالكنيست خطة للقضاء على الأونروا في القدس

القدس المحتلة/سما/

عرض رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، على أعضاء لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست الاسرائيلي، خطة "لابعاد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" عن المدينة المقدسة.

وتقضي خطة بركات باستبدال الخدمات التي تقدمها الوكالة مثل التعليم والصحة والخدمات الأخرى، بتلك التي تقدمها بلدية الاحتلال.

وقال بركات: "يجب على سكان المدينة العرب أن يتلقوا الخدمات من البلدية، مثل أي مواطن آخر في الدولة" زاعما أن المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة يرغبون بتحويل الخدمات التي يتلقونها على عاتق "البلدية".

وعرض بركات كتبا دراسية من مؤسسات تعليمية تابعة لوكالة الغوث، تمجد الشهيدة دلال مغربي التي وصفها بالإرهابية.

وقال: "إنه حان الوقت لوضع حد لكذب اللاجئين، وان القرار الأمريكي تقليص ميزانيتهم يشكل نافذة فرص لتطبيق هذه الخطة"، مضيفا: "ان قرار ترامب وقف تمويل الاونروا هو فرصة لتحقيق هذه الخطة وفرصة لوضع حد لتشويه الحقائق".