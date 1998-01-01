وزير اسرائيلي يدعو لتوجيه ضربة قاسية ومؤلمة لحماس وتجنب حرب شاملة

القدس المحتلة / سما /

طالب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس "إسرائيل" بالرد على قصف بئر السبع بضربة قوية من أجل تدفيع حركة حماس الثمن لأنه تجاوز للخطوط الحمراء.

وأضاف شتاينتس خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الأربعاء: "يمكن استعادة الهدوء من خلال توجيه ضربة مؤلمة لحماس.. وأتمنى عدم الانجرار إلى حرب شاملة".

وتابع: "بعد إطلاق الصواريخ على النقب، نعمل على إعادة الهدوء لسكان غلاف غزة، وأمامنا طريقتين لذلك: تسديد ضربة محدودة وقوية لحماس، ومحاولة التوصل إلى اتفاق تهدئة معها، بدون الانجرار إلى حرب شاملة بغزة... نحن على مفترق طرق، لا نعلم لاين نذهب.متمنيا عدم الانجرار لحرب شاملة".

واتهم شستاينتس رئيس السلطة أبو مازن بالتسبب في التصعيد بتعمد خنق غزة والتسبب في أزمة إنسانية فيها بعد الحد من الرواتب.

وأشار إلى أن ما حدث في الجنوب سيتطور، وما زلت أأمل أن يكون هناك ردقوي لبضعة أيام لكن سيقابله رد من الجانب الآخر وهو ما يجرنا إلى حرب.